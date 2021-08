Antalya Büyükşehir Belediyesi afetzedelerin yanında

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa mahallelerinde mobil hizmet çadırları kurdu. Yangına maruz kalan ve yangından etkilenen her canı korumak ve kurtarmak için mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, İbradı Eynif Ovası’ndaki yılkı atlarını da sahipsiz bırakmadı.

Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa’da Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yangın söndürme yol açma, hasar tespit, yıkım, hafriyat, tahliye, veterinerlik, tıbbi destek, yardım dağıtımı, altyapı onarım, psikososyal destek çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bin 12 araç, 2 bin 495 görevli personel ile çalışmalarını sürdürürken, diğer illerden gelen 401 araç, 624 personel de çalışmalara destek veriyor.



Yılkı atları güvende

Yangın bölgesine tek bir canlının bile zarar görmemesi için büyük bir hassasiyetle çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi, alevlerin yılkı atlarının doğal ortamı olan Eynif Ovası’na ulaşmasının ardından harekete geçti. Bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne bağlı veteriner ve personeller inceleme yaptı. Yüksek yangın riski altında bulunan ve yaklaşık bin 500'e yakın yılkı atının yaşadığı Eynif Ovası’ndaki meranın çevresini kontrol eden ekipler yaralı ya da hasta bir ata rastlamadı. Bölgede bulunan ve tedaviye ihtiyacı olan diğer hayvanların ise gerekli bakım ve müdahaleleri yapıldı.



Mobil hizmet çadırları kuruldu

Alevlerin birçok yerleşim yerini ve ormanlık alanı kül ettiği felakette, Antalya Büyükşehir Belediyesi yaraları sarmak ve talepleri belirleyerek ihtiyaçları yerine ulaştırmak için de büyük bir çaba sarf ediyor. Bu amaçla Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa’da vatandaşlarla birebir iletişim kurmak için mobil hizmet çadırları kuruldu. Afet bölgesi ilan edilen ilçelerde her mahallede kurulan çadırlarda 2 belediye görevlisi vatandaşların ihtiyaçlarını liste yaparak yetkililere bildiriyor. İhtiyaçlar hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılıyor.



Afetzedelere yardım sürüyor

Antalya Büyükşehir belediyesi yangından evleri zarar gören afetzedelere sıcak yemek, içecek, erzak, yatak, yastık gibi yardımları da ulaştırmayı sürdürüyor. Yangın bölgesinde her türlü ihtiyacı karşılamak için destek ekipleri tüm gücüyle vatandaşların yanında yer almayı sürdürüyor. Yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

Yangın felaketinde ağır zarar gören ve birçok can kaybeden besicilerimize veteriner desteği de tüm hızıyla devam ediyor. Yangından dolayı yıkılan yerlerde temizlik ve hafriyat çalışması gerçekleştirilirken, hastalıklara karşı ilaçlama çalışmaları da yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.