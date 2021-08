Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (4)

YANAN ALANA FİDAN DİKİP, ÜSTÜNE TÜRK BAYRAĞI VE ŞİİR BIRAKTI

Manavgat'taki yangında küle dönen ormana bir kişi çam fidanı dikerek üzerine de Türk bayrağı ve 'Orman Candır' isimli bir şiir bıraktı. Şiirin sonuna ise 'Her kimseniz siz Türk milleti ile başa çıkamazsınız' yazılı not bırakıldı.

Manavgat'ta 28 Temmuz günü 4 ayrı noktada başlayan orman yangınlarının bir bölümü kontrol altına alınırken, bir bölümü ise 9 gündür yanıyor. Yangının en çok zarar verdiği noktalardan birisi de iki orman işçisinin hayatını kaybettiği Gebece Mahallesi yolu üzerindeki ormanlar oldu. Buradaki ağaçlar küle döndü. Yol üzerindeki ormana kim olduğu bilinmeyen bir kişi 1 çam fidanı dikti. Fidanı ayakta tutmak için yanına dikilen tahta çubuğa ise Türk bayrağı ve 'Orman Candır' isimli bir şiirin yazılı olduğu kağıt asıldı. Şiirin altında ise 'Her kimseniz siz Türk milleti ile başa çıkamazsınız' yazdığı görüldü.

Asılan şiirde şunlar yazıyor:"Ormandan bir dal kesenin başını keserim

Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.

Orman yakan kimseyi acımadan asarım

Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.

Orman dünyada yabani hayvanların evi

Ormanı korumak bizlerin asli görevi

Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.

Tellal ile meydanda söyletiyorum duyun

Çıkarmış olduğum yasaya mutlaka uyun

Ağacı sevmeliyiz ormanları koruyun

Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.

Orman olan yerde yağışlarla olur bolluk

Ormansız vatan memlekette olan kellik

Ormanlar Allah'ın bize verdiği güzellik

Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.

Yusuf ağaca zarar vereni bulmalısın

Ormanı kesenin üstesinden gelmelisin

Ormansız yurt yurt değildir bunu bilmelisin

Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han."Semih ERSÖZLER/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

