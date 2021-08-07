Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (9)

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AİLE FOTOĞRAFI, VASİYETNAMESİ VE ÇİÇEK TOHUMUYLA GÖMÜLDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 10 gün süren yangında hayatını kaybeden Fahri Yiğitokur (60) ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un (58) Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. DNA tespiti işlemleri için Andrea Hartmann Yiğitokur'un cansız bedeni, Antalya Adli Kurumu morgunda bekletilirken, Fahri Yiğitokur için bugün Kalemler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Az sayıdaki cemaatin katıldığı namazda kadınlar da saf tuttu. Namazın ardından Fahri Yiğitokur'un tabutu, Kalemler Mezarlığı'na kadar omuzda taşındı. Fahri Yiğitokur'un Almanya'dan gelen ablası Filiz Yiğitokur, defin işlemi sırasında yanında getirdiği poşeti açarak, kefenin yanına aile fotoğrafını, Fahri Yiğitokur'un el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamesini, çiçek tohumunu bırakmak istedi. Namazı kıldıran görevlinin yapılan uygulamanın doğru olmadığını belirtmesine rağmen Yiğitokur'un ısrarı üzerine izin verildi. Cenazenin defninden sonra Yiğitokur'un 2 köpeği yakınları tarafından mezarı başına getirildi. Mezarının üzerindeki toprağa da yaşarken kelebekleri çok sevdiği için kelebek şeklinde figür konuldu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Alparslan ÇINAR

2021-08-07 17:16:19



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