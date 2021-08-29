Denizlispor - MKE Ankaragücü: 0-3

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Süleyman EKİN / ANTALYA (DHA)STAT: Antalya Akdeniz Üniversitesi

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Samet Özkul

DENİZLİSPOR: Stachowiak Özer, Muhammet Gönülaçar, Oğuz, Gökhan, Darri, Muhammed Özkal (Dk. 46 Erdal Akdarı), Mustafa, Mehmet Ali (Dk. 34 Okan Derici), Muhammet Eren (Dk. 58 Onazi), Tusha

MKE ANKARAGÜCÜ: Akın Yusuf, Pinto, Sinan, Erdem, Ali Kaan (Dk. 90+2 Ulaş Yılmaz), Cem Ekinci, Hasan Hüseyin (Dk. 46 Geraldo), Mehmet Murat (Dk. 82 Chahechouhe, İshak (Dk. 84 Abdullah Durak), Eren Derdiyok (Dk. 61 Ariyibi)

GOLLER: Dk. 10 Yusuf, Dk. 20 Dk. 45+2 Ali Kaan (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Erdal Akdarı (Denizlispor) Dk. 40 Cem Ekinci (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Özer, Onazi, Muhammet Gönülaçar (Denizlispor) Pinto, Erdem (MKE Ankaragücü)TFF 1'inci Lig 3'üncü hafta maçında MKE Ankaragücü, Denizlispor´u 3-0 yendi. Maç, Denizlispor´un sahasının bakımda olması nedeniyle Antalya´da oynandı.10´uncu dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Yusuf´un vuruşunda Denizlispor´lu Özer Özdemir´in kafasından ağlara gitti: 0-1.

20´nci dakikada MKE Ankaragücü yine sağ kanattan Erdem´le köye atışı kullandı. Kale önüne düşen top Ali Kaan´ın kafasından ağlarla buluştu: 0-2.

40´ıncı dakikada MKE Ankaragücülü Cem Ekinci, girdiği ikili mücadelede Denizlisporlu Gökhan´a sert hareketinden dolayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

MKE Ankaragücü 40´ncı dakikadan sonra sahada 10 kişi ile mücadele etti.

45+2´nci dakikada Mehmet Murat´ın pasında topla buluşan Ali Kaan rakip ceza alanı girdi. Kaleci Akın ile karşı karşıya kaldı. Ali Kaan´ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-3.

İlk yarı MKE Ankaragücü´nün 3-0´lık üstünlüğü ile kapandı.

52´nci dakikada Oğuz Yılmaz´ın rakip ceza alanı dışından çektiği sert şut yan kale direğinden döndü.

75´inci dakikada ikili mücadelede Ariyibi´ye sert giren Erdal Akdarı kırmızı kartla oyundan atıldı.

83´üncü dakikada Geraldo´nun ceza sahası içinden vuruşunda top ön direkten oyun alanına geri döndü.

Maçı MKE Ankaragücü 3-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-08-29 23:48:45



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