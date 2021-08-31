Esnaf duvardan akan sarı sudan şüphelenince komşularının öldüğü ortaya çıktı

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da birinci kattaki dairenin duvarından akan sarı sudan şüphelenen esnaf, 3 gündür haber alamadıkları komşuları Kaffar Kamsız'ın (73) hayatından endişe etti. Merdivenle çıkılan balkondaki demir korkuluk kesilip eve girilince, Kaffar Kamsız'ın öldüğü ortaya çıktı.

Olay saat 16.00 sıralarında, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki apartmanın birinci katında meydana geldi. Apartman altındaki oto lastikçi esnafı, üst katın duvarından iş yerinin önüne sarı sıvı aktığını görünce, apartmanda oturanlara sordu. Üst katlarda yumurta kırıldığını düşünen komşular, sıvının birinci kattaki duvarın çatlak duvarından geldiğini görünce, 3 gündür göremedikleri komşuları Kaffar Kamsız'ın hayatından endişe etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir kişi, merdivenle çıkarak, Kamsız'ın dairesinin penceresinden içeri baktı. Odada bir kişinin hareketsiz yattığını gören genç, polisin bilgisi dahilinde balkondaki demir korkulukların kilidini kırarak içeri verdi ve dairenin dış kapısını açtı. İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri, salon kısmında yüz üstü yatan Kaffar Kamsız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Almanya'dan emekli olduğu ve 5 yıldır yalnız başına yaşadığı belirtilen Kaffar Kamsız'ın, çevresi tarafından çok sevildiği belirtildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kamsız'ın yakınları gözyaşı döktü.

Polis olayla ilgili soruşturma yürütürken, Kaffar Kamsız'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-08-31 18:05:18



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