Kepez’de Off-Road heyecanı

Kepez Belediyesi’nin katkıları, Hard Off Road kulübünün organizasyonuyla DokumaPark’ta ‘OffRoad Buluşması’ etkinliği düzenlendi. Zorlu parkurların aşıldığı heyecan dolu yarışlarda nefesler tutuldu.

DokumaPark, heyecanın dorukta yaşandığı ‘OffRoad Buluşması’na ev sahipliği yaptı. 4 Eylül Cumartesi test sürüşleriyle başlayan ‘OffRoad Buluşması’, 5 Eylül Pazar günü Ödüllü Offroad ve Halk Katılımlı Parkur Turlarıyla devam etti. Zorlu parkurların aşıldığı adrenalin yükselten yarışlarda nefesler tutuldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, DokumaPark’taki heyecan dolu yarışları izledi. Tütüncü, zorlu parkur öncesi pilotları ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.



“11 ayrı kulüp katıldı”

Kepez Belediyesi olarak gençlerin ilgi alanlarını yakından ilgilendiren bu gibi etkinlikleri çok önemsediklerini belirten Başkan Tütüncü, “Şehre önemli bir cazibe merkezi haline getirmek içinde önemli bir gayreti ortaya koyuyoruz. Hafta sonu DokumaPark’ta iki güzel etkinlik gerçekleştirdik. İkisi de gençlerimizi ilgilendiren etkinlikler oldu. DokumaParkta güzel bir offroad alanı oluşturduk. Burası önümüzdeki süreçte çok daha gelişecek bir off road pisti oldu. Hard Off Road kulübünün organizasyonunda 11 ayrı off road kulübünün katıldığı son derece heyecan dolu, adrenalin dolu güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bende onların bu heyecanlarına ortak olmaktan büyük bir mutluluk duydum” dedi.



“Hobilerin, tutkuların etrafında buluşuyoruz”

DokumaPark’ta hafta sonu gençlerin bir araya geldiğini belirten Başkan Tütüncü, “Gençler, bu kulüplerin çatısı altında hem hoşça vakit geçiriyorlar, hem de doğayla buluşuyorlar. Haftanın stresini alıp götüren güzel bir etkinliğin tamda merkezinde birbirlerine duydukları sevgiyi geliştiriyorlar, birbirlerine duydukları ilgiyi biraz daha ileriye taşıyorlar. Aslında bu etkinlikler sadece bir hobinin tatminliği değil, insanların birbirleriyle buluşarak dostluklarını, kardeşliklerini derinleştirmeleri anlamında çok önemli. Hobilerin, tutkuların etrafında güzel şehrin insanlarıyla bir araya gelmek, değişik toplum kesimleriyle aynı ortamı paylaşmak bizim için de çok önemli. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel off road ve motokros etkinlikleri yapacağız” diye konuştu.



“Memnun kaldılar”

Antalya Hard Off olarak böyle bir organizasyonun içinde bulunduklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhammed Fazıl Koyuncu, “Bizimde Antalya’da hedeflediğimiz OffRoad camiasındaki tüm arkadaşları bu tip organizasyonlarla bir çatı altında toplamak, hayatın stresini yorgunluğunu atabilmek adına bu etkinliklerde buluşmaktı“ diye konuştu.

Günün sonunda zorlu mücadeleyi en az hatayla ve en kısa sürede tamamlayan pilotlar ödüllendirildi.

