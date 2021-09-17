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Plajlardan toplanan plastik atıkları, heykellere dönüştürdü

DHA

Plajlardan toplanan plastik atıkları, heykellere dönüştürdü


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Rus sanatçı Güzel Amirova, sahillerden toplanan pet şişelerden ve poşetlerden heykel ve saç tacı, ilaç ambalajları ile şişelerden de elbise yaptı. Amirova'nın insanların attıkları ürünleri görüp farkındalıklarını artırmak için ürettiği eserler, Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Kıyı Temizliği Günü etkinliklerinde sergilenecek.
Mavi bayraklı 213 plajın bulunduğu Antalya'daki plajlarda bırakılan plastik atıklar, Büyükşehir Belediyesi'nce düzenli olarak toplanıyor. Toplanan bu atıklar, bir süre önce Rusya'dan Antalya'ya taşınan sanatçı Güzel Amirova'nın dikkatini çekti. Amirova, belediye ile irtibata geçerek, toplanan atıkları değerlendirmek ve farkındalık yaratabilmek için birer esere dönüştürmek istediğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi yetkilileri Amirova'nın bu teklifini kabul ederek, destek olmaya başladı. Amirova, toplanan plastik atıkları Deniz ve Kıyı Yönetimi binası önünde oturarak, uzun uğraşlar sonunda birer esere dönüştürdü. Amirova, pet şişelerden ve poşetlerden heykel ve saç tacı, ilaç ambalajları ve şişelerden de elbise yaptı. İnsanların israfa karşı tutumunu değiştirmeye çalıştığını belirten Amirova'nın eserleri, Uluslararası Kıyı Temizliği Günü olan yarın Büyükşehir Belediyesi'nin Lara Sahili'nde yapacağı etkinlikte sergilenecek.
10 YILDIR PLASTİKTEN OBJELER YAPIYOR
Rusya'da farklı sergilerde eserlerinin sergilendiğini söyleyen Amirova, "Son 10 yıldır, insanların genellikle çöpe attığı plastik ve cam şişelerden, poşetlerden, tek kullanımlık ambalajlardan, ilaç ambalajları gibi şeylerden sanat objeleri yapıyorum. Benim eserlerim Rusya'nın farklı şehirlerindeki tüm çevre festivallerinde ve etkinliklerinde yer aldı. Bu tür sergilerin ve etkinliklerin görevi, sıradan insanların dikkatini çevre sorunlarına çekmek ve kullanılmış polimer ürünlerin çöp olmadığını, çürümediğini ve yaklaşık 500 yıl boyunca değişmeyeceğini açıkça göstermektir. Şişeler ve torbalar, ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi gereken değerli bir kaynaktır" dedi.
'PLASTİK POŞET ALIRSAM HEYKEL YAPIYORUM'
Plastik poşetleri heykel yapmak için kullandığını belirten Amirova, "Bir bez çantayla markete gidiyorum ve plastik poşet almıyorum. Onları alırsam atmam, onlardan heykeller yaparım. Şimdi Antalya'da yaşıyorum. Burada atık geri dönüşüm sistemi Rusya'dan farklı. Daha iyi ama mükemmel değil. Burada da insanların israfa karşı tutumunu değiştirmek ve onlara kaynaklara ve çevreye dikkatli ve sorumlu bir tutum öğretmek gerekiyor" diye konuştu.
'BUNLARIN DEĞERİNİ YENİDEN DÜŞÜNÜRLER'
Ortak çabalarla dünyanın ekolojik felaketten kurtulabileceğini söyleyen Amirova, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtim, beraber ortak etkinliklerde eserlerimin sergilenmesini istedim. İnsanlar gereksiz yere atılan şeylerden güzel ürünler yapılabileceğini kendi gözleriyle gördüklerinde, bu eşyaların değerini yeniden düşünmeye başlar. Bu, çevreye karşı tutumumuzu değiştirmek anlamına gelir" dedi.
KIYI TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK
Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Aliye Ergendedeoğlu, belediye bünyesinde 16 mavi bayraklı plaj olduğunu söyledi. Ergendedeoğlu, "Mavi bayrak kapsamında düzenlenen çevre eğitim çalışmaları ile kıyıların, çevre ve insan sağlığının korunması ve sürekliliği amaç edinerek çalışmalarımızı Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğümüzce sürdürmekteyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl eylül ayının 3'üncü cumartesi günü düzenlenen 'Uluslararası Kıyı Temizliği' günü kapsamında bu yıl da 18 Eylül cumartesi günü Lara Sahili'ndeki Ekdağ tesislerine ait sahil bandında Kıyı Temizliği Günü etkinliği düzenleyeceğiz" diye konuştu.
'TOPLANAN ATIKLARDAN ESERLER OLUŞTURDU'
Denize ulaşan çöplerin ekosistemin bozulmasına ve çevre sorunlarına neden olduğunu belirten Ergendedeoğlu, "Yapılacak bu etkinlik ile kıyıların doğru kullanılması, denizleri kirlilikten korumanın yolunun öncelikle kıyıların temiz tutulmasından geçtiğine dair toplumda farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Son yıllarda dünya, okyanus ve denizlere taşınan plastik gibi kirlilik tehdidleri ile karşı karşıyadır. Denize ulaşan çöpler deniz ekosisteminin bozulmasına ve çevre sorunlarına sebep olmaktadır. Belediyemiz sahillerimizde düzenli olarak temizlik yapıyor. Rus sanatçı Güzel Amirova da burada toplanan atıklardan eserler oluşturdu" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-09-17 14:29:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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