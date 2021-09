Vali Yazıcı, başarılı sporcularla buluştu:" Milletimizin gurur kaynağı oluyorsunuz”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Duacı Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda 2021 yılı ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerinde çeşitli dallarda dereceye giren Antalyalı sporcular ve antrenörleriyle buluştu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği organizasyonla sporcularla bir araya gelen Vali Yazıcı sporculara kendi deneyimlerini anlatırken sporcuların sorularını da cevapladı. Sporcularla başarıları ve branşları hakkında sohbet etti.



“Milletimizin gurur kaynağı oluyorsunuz”

Sporun hayatın vazgeçilmez bir parçası, yaşamın dengesi olduğuna vurgu yapan Vali Yazıcı, “Sizler başarılarınızla sadece madalya kazanmıyorsunuz, aynı zamanda yediden yetmişe milletimizin tamamının da gönlünü kazanıyorsunuz. Uluslararası müsabakalarda elde ettiğiniz başarılarla da sizden sonraki nesillerimiz için adeta bir ümit kaynağı oluyorsunuz. Başarılarınız da şansın değil emeğin, inancın, mücadelenin, alın terinin ürünüdür. Kiminiz bir efsanevi sporcuyu örnek aldığınız için bu yola koyuldunuz, kiminiz okulunuzda beden eğitimi hocanız tarafından keşfedildiniz, kiminiz ailenizin teşvikiyle spora başladınız. Başarıya giden zorlu sürecinizde, sizinle aynı hedefe kilitlenen, aynı ideale inanan size güvenen insanların, ailenizin, antrenörlerinizin, dostlarınızın, spor il müdürlüğümüzün temsilcilerinin desteğini yanınızda hissettiniz. Sizlerin başarıları ferdi bir çabanızın çok ötesinde sporcusuyla hocasıyla, ailesiyle, okuluyla kulübüyle, federasyonuyla, bakanlığıyla, topyekün bir iş birliğinin, sporcudan devlete uzanan bir zincirinin uyumunun neticesidir. Başarılarınızı çok önemsiyor, devlet olarak her türlü imkanımızla her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz” dedi.



“Hiçbir başarı tesadüf değildir”

Sporculara gençlik döneminde hentbola ve futbola gönül verdiğini sonrasında bağını koparmak zorunda kaldığını anlatan Vali Yazıcı, “Hayatta hiçbir başarı tesadüf eseri ortaya çıkmaz. Elde edilen her başarının arkasında gayret, fedakarlık ve en çok da istikrar vardır. Sizleri takdir ediyorum. Bir taraftan eğitiminize devam ederken bir taraftan da şehrimize ve ülkemize başarılar getiriyorsunuz. Bu çok kıymetli. Asla mücadelenizden vazgeçmeyin. Sizleri ve antrenörlerinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinizin branşlarınızda en iyi olmak ve gelecekte olimpiyatlarda ülkemizi en güzel şekilde temsil etmenizi, tüm dünyaya İstiklal Marşımızı dinletmenizi, al bayrağımızı göndere çektirmenizi, milletimizin gururu olmanızı, sizden sonraki sporculara da hem mücadeleniz ve başarılarınız hem de güzel ahlakınızla örnek olmanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Ülkemizin ve ilimizin gururu olacaklar”

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise, “Her birinin gözlerindeki umut ve azim beni çok heyecanlandırdı. Ümit ediyorum ki çok çalışarak bugünlere gelen sporcularımız gelecekte yeni dünya ve olimpiyat şampiyonlukları elde edecekler ülkemizin ve ilimizin gururu olacaklar” dedi.

Konuşmasının ardından Vali yazıcı sporculara spor malzemeleri hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.