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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangınzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

İHA

Yangınzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve oğlu İbrahim Sözen, yangında evleri yanan çocuklara hayırseverler aracılığıyla gelen bisikletleri Atatürk Kültür Merkezi’nde dağıttı. Belenobası, Cevizler, Dikmen, Bucakşeyhler, Gebece, Güzelyalı, Hacıali, Karavca, ,Oymapınar, Yaylaalan, Hatıplar, Sarılar ve Hocalar Mahallesi’nde ikamet eden 4 ve 19 yaş aralığında çocuklar, aileleriyle birlikte yeni bisikletlerini aldı. Bisiklet dağıtma töreninde Başkan Şükrü Sözen, oğlu İbrahim Sözen, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, çocuklarla bire bir ilgilendi.

“Yeniden güzel günleri sağlamak bizim en temel görevimiz”
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat’ın karşı karşıya kaldığı felakette en çok çocukların etkilendiğini belirterek onlar için gerekli tüm imkanlarını özenle kullandıklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat’ımızın yaşadığı yangın afetinden sonra çocuklarımızın sosyal yaşama bir an önce dahil olabilmelerini sağlamak amacıyla ilk olarak uzman eğitmenlerimiz eşliğinde terapi dersleri verdik. Bir nebze de olsa kötü anları unutturabilmeyi arzulayarak bölgemizde bulunan turizm tesislerinde güzel ve keyifli bir gün yaşamalarına vesile olmaya çalıştık. Manavgat Belediye’miz, yanan mahallelerde hasar tespit çalışması yaparken, çocukların bisikletlerinin, bilgisayarlarının ve hatta ayakkabılarının dahi yandığını gözlemledi. Tüm bu yaraları sarmak, çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturmak ve yeniden güzel günleri sağlamak bizim en temel görevimiz. Manavgat Belediyesi’nin tek görevi yol yapmak, bina inşaa etmek değil, insanlarının yaşamlarına dokunan her şeyde var olmaktır. Bu bilinçle birçok kız yurdu, erkek öğrenci yurdu ve kreşlerimizi hayata geçirdik. Bu bisikletleri sizlere ulaştırmamızda hayırsever vatandaşlarımız ve değerli oğlum İbrahim Sözen’in de çok büyük bir emeği var” diye konuştu.

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