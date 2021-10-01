Antalya’ya havayolu ile gelen turist sayısı 7 milyonu geçti Antalya’ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173 arttı

Antalya’yı ziyaret eden turist sayısı artmaya devam ediyor. Verilere göre yılın ilk 9 ayında Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu geçti.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte 2021 yılı verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu geçti. Ocakeylül ayları arasında kente gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173 artarak, 7 milyon 16 bin 276 oldu.

Korona virüs salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3 buçuk milyon turistle kapatan Antalya’da aşılama çalışmaları ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleri meyvelerini verdi. Geçen yıl ocakeylül ayları arasında 2 milyon 572 bin 314 kişinin ziyaret ettiği ili bu yıl aynı dönemde 7 milyon 16 bin 276 kişi ziyaret etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı turist sayısındaki artış yüzde 173 olarak açıklandı.

Verilere göre 2020 yılı Eylül ayında 1 milyon 17 bin 569 kişinin ziyaret ettiği Antalya’yı bu yıl aynı dönemde 1 milyon 732 bin 298 kişi ziyaret etti.



En çok turist Rusya’dan

Ocakeylül dönemleri arasında Antalya’ya en çok turistin geldiği ülke 2 milyon 698 bin 334 ile Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 108 bin 486 misafirle Ukrayna, 884 bin 827 kişiyle Almanya ve 353 bin 191 turistle Polonya takip etti. 23 Eylül itibarıyla İngiltere’den Antalya’ya direkt uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya’ya gelen İngiliz turist sayısında da artış başladı.

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