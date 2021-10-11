Antalyaspor'un cimnastikçisi TOHM'a seçildi

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Antalyaspor Cimnastik Takımı sporcularından Alisa Akshun, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi(TOHM) sporcusu olmaya hak kazandı.

Antalyaspor Cimnastik Takımı, Yıldızlar Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na katıldı. İstanbul'da 810 Ekim tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya katılan Alisa Akhun, elde ettiği 32 .050 puanla 27 puan barajını geçerek Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi(TOHM) sporcusu olmaya hak kazandı. Topladığı puanlarla 107 sporcu arasında 12'nci olan sporcuyu, antrenörlerini ve ailesini Antalyaspor Kulübü tebrik etti.

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