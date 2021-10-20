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Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

İHA

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Antalya’nın Manavgat ilçesi Hatipler Yenimahalle kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu kişi yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, ManavgatAntalya D400 karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine giderken Hatipler Yenimahalle istikametine dönmekte olan Nıma Mortajı isimli şahsın kullandığı 07 FKF 58 plakalı otomobil ile toplama yolda Gültepe istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Ahmet Aydın’ın kullandığı 07 ASS 150 plakalı otomobilin Hatipler Yenimahalle kavşağında çarpışması sonucunda meydana geldi.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, 07 FKF 58 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sergei Mokmov yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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