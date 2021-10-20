Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

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Antalya’nın Manavgat ilçesi Hatipler Yenimahalle kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu kişi yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, ManavgatAntalya D400 karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine giderken Hatipler Yenimahalle istikametine dönmekte olan Nıma Mortajı isimli şahsın kullandığı 07 FKF 58 plakalı otomobil ile toplama yolda Gültepe istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Ahmet Aydın’ın kullandığı 07 ASS 150 plakalı otomobilin Hatipler Yenimahalle kavşağında çarpışması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, 07 FKF 58 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sergei Mokmov yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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