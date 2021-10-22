Özel harekat polisi, trafik kazasında öldü (2)

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'SENİ BÖYLE Mİ GÖRECEKTİM YAVRUM'

Antalya'da, trafik kazasında hayatını kaybeden özel harekat polisi Bedrettin Tok´un yakınları, Adli Tıp Kurumu morgunda cenazenin alınışı sırasında gözyaşı döktü. Anne Ayşe Tok, "Seni böyle mi görecektim yavrum? Ben şimdi sensiz ne yaparım oğlum?" diyerek ağladı. Ayşe ve Bilal Tok çifti, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Bedrettin Tok'un cenazesi, Mersin'de toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-22 12:27:43



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