Erdinç Sözer: "Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu"

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Antalyaspor galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu” dedi.
Süper Lig 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor karşısında 21’lik galibiyet alan Medipol Başakşehir’in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi. Sözer, "Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu. Beşiktaş maçı sonrası 3 puan alarak 2'de 2 yaptık. İlk 1520 dakika çok zor geçti. Antalyaspor iyi mücadele ortaya koydu. Çözümü bulduktan sonra oyuna sahip olduk, pozisyon çıkardık ve değerlendirdik. Savunmamız takım olarak rakibi çok iyi karşıladı. Son 56 dakikada rakibe şans tanımadık" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.