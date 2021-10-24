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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdinç Sözer: "Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu"

İHA

Erdinç Sözer: "Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu"

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Antalyaspor galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu” dedi.
Süper Lig 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor karşısında 21’lik galibiyet alan Medipol Başakşehir’in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi. Sözer, "Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu. Beşiktaş maçı sonrası 3 puan alarak 2'de 2 yaptık. İlk 1520 dakika çok zor geçti. Antalyaspor iyi mücadele ortaya koydu. Çözümü bulduktan sonra oyuna sahip olduk, pozisyon çıkardık ve değerlendirdik. Savunmamız takım olarak rakibi çok iyi karşıladı. Son 56 dakikada rakibe şans tanımadık" dedi.

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