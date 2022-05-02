Bayram tatilinin gözdesi Antalya'da yağmur sürprizi



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-RAMAZAN Bayramı tatili ile rezervasyonların yüzde 90 doluluğa ulaştığı Antalya'da, ilk gün yağmur etkili oldu. Kent sakinleri ve tatilciler, olumsuz havaya rağmen park ve bahçelerde bayramın tadını çıkardı.

Ramazan Bayramı tatili için yerli tatilciler, daha çok Akdeniz ve Ege'yi tercih etti. 2 milyon tatilcinin geldiği sahil kentlerinde, turizm sektörü de hareketlendi. Tatilcilerin, sektöre 8-10 milyar liralık katkısı bekleniyor. Rezervasyonların günler öncesinden yüzde 90 doluluğa ulaştığı Antalya'da tatilciler, 5 yıldızlı otelleri ve lüks villaları tercih etti. Bayramın ilk gününde tatilciler ile kentte yaşayanlar, öğlene kadar güneşli havanın tadını çıkardı, parkları doldurdu. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni kuşbakışı gören varyanta gelenler ise 'Antalya' yazılı tag önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

YAĞMUR YARIN ÖĞLENE KADAR ETKİLİ

Öğleden sonra etkili olan yağmur ile birlikte bu kez kapalı mekanlar dolmaya başladı. Yağmura yakalanan bir grup tatilci seyyar büfenin altında selfie çektirirken, bir başka aileyse şemsiye ile selfie çekmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar ise şemsiye eşliğinde yağmurdan korunarak gezdi. Ramazan Bayramı geçen yıl pandemi nedeniyle tam kapanmanın gölgesi altında geçmişti. Bu yıl olumsuz hava koşullarına rağmen dışarı çıkanların, bayramın keyfini sürdüğü görüldü. Yağmurun yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2022-05-02 15:57:50



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