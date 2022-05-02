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Mesai arkadaşı kadına şiddet uygulayınca çevredekiler tarafından dövüldü

DHA

Mesai arkadaşı kadına şiddet uygulayınca çevredekiler tarafından dövüldü


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da mesaiye geç geldiği için bayram namazına yetişemediğini iddia ederek mesai arkadaşı Figen Kaya'ya (40) sokak ortasında şiddet uygulayan Erkan Şahin, olayı görenler tarafından dövüldü.
Olay, saat 07.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Şahin, mesaiye geciktiği için bayram namazına yetişemediğini öne sürerek aynı sitede güvenlik görevlisi Figen Kaya ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Şahin, Kaya'nın boğazını sıkıp yumruk attı. Şahin'in Kaya'yı darbettiğini gören çevredekiler, müdahale etti. Başına aldığı kafa darbesiyle yere düşen Şahin, yerde de tekmelendi. O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-05-02 17:34:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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