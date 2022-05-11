Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın katılımıyla “Bitki Islahçıları Günü” etkinliği düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Ziraat Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkanı Selami Yazar, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



“Tarımda kendimize yeter bir ülke olmamız gerekiyor”

Açılış konuşmasında iki yılı aşkın süren pandemi sebebiyle tarımın ve gıdanın öneminin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Yaşadığımız coğrafya, bulunduğumuz stratejik pozisyon gereği öncelikle tarımda kendimize yeter bir ülke olmamız gerekiyor. Bizim kendine yeten, kendi tohumunu üreten, hiç kimseye mahkum olmayan hatta dünyada önderlik yapan bir ülke olmamız gerekiyor. Bu şehre geldiğimde tohum firmalarını ziyaret ettiğimde mutlu oldum. Tohumcular Birliğini ve bu sürece dahil olan herkesi tebrik ediyorum. Türkiye’ye son 1520 yılda çağ atlattılar. Artık ürettiğimiz bir çok tohumunu sizler sayesinde biz üretiyoruz” dedi.



“Öğrencilere seslendi”

Konuşmasında öğrencilere seslenen Vali Yazıcı, doğru bir yerdesiniz, doğru bir fakültesiniz, doğru bir eğitim alıyorsunuz ve Türkiye’nin parmakla gösterilen bir üniversitesinde eğitim alıyorsunuz bunun kıymetini bilin dedi. Vali Yazıcı “Bugün yaşanan Rusya Ukrayna savaşının dünyada gıdanın nasıl bir dengesizlik oluşturduğunu tüm gençlerimiz herhalde farkında. Doğru bir alan seçmişsiniz. Tabii ki burada ıslah çalışmaları arge çalışmaları, tohumda fidede, tarımda kullanılan diğer materyaller size teslim edilecek. Siz geliştireceksiniz, siz büyüteceksiniz. Türk tarımını, Türk tohumunu dünyaya duyuracaksınız. Akdeniz Üniversitesi’nin Ziraat Fakültesi’nin öğrencileri gelecekte bunu yapabilecek inanca, kudrete, heyecana sahip olduğunu değerlendiriyorum. Hocalarınız sayesinde bu şırınga size yapıldı” diye konuştu.



“Tek kurtuluşumuz modern usullerle tarım yapmak”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, önce pandemi, ardından savaş ortamı nedeniyle dünya genelinde gıda tedarik zincirinde sorunların yaşandığını ve bu süreçlerin stratejik sektörler arasında yer alan tarımsal üretimin ve bu alandaki araştırma geliştirmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Nüfus artışı, küresel ısınma ve kuraklık gibi çevresel sonular nedeniyle babadan kalma usullerle çiftçilik yapmanın artık yeterli olmadığını dile getiren Rektör Özkan, tek kurtuluş reçetesinin ise modern usullerle, teknolojiyi kullanarak, yüksek standartlarda üretim yapmak olduğunu kaydetti.



“Tarımda modernleşmeye katkı sunuyoruz”

Türkiye’nin tarımsal üretiminin gelişmesi, verimli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, tarım ve gıda sektörlerinde dışa bağımlılığın azalması için Ziraat Fakültesi ile çalışmalar yaptıklarını belirten Rektör Özkan, “Hem tarımsal üretimi yönlendirecek donanımlı ziraat mühendisler yetiştiriyoruz, hem de bilimsel araştırmalarla tarımda modernleşmeye katkı sunuyoruz. Bugün ülkemizde modern tarımın bir göstergesi olan örtüaltı üretim alanının yaklaşık yüzde 40’ı şehrimizdeyse, yine sebze tohumu ya da fidesi üretimi yapan tesislerin yarısından fazlası Antalya’da ise bu başarıda Ziraat Fakültemizin de katkısı yadsınamaz” dedi.



“Tarım sektörü için iş birliği hayati önem taşıyor”

Göreve geldiği günden itibaren üniversite ve kent bütünleşmesinin önemine dikkat çektiğini hatırlatan Rektör Özkan, bu iş birliğinin özellikle tarım sektörü için hayati önem taşıdığını söyledi. tarımsal alandaki bilimsel gelişmeler kağıt üzerinde kalmaması, tarlaya inmesi gerektiğinin altını çizen Rektör Özkan, “Bu bilinçle Antalya Ticaret Borsası başta olmak üzere bölgemizde bulunan birçok özel sektör firma, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tarım İl Müdürlüğü ile ortak projeler yürütüyoruz. Kadın çiftçilerimizi kampüsümüzde ağırlayarak modern tarım uygulamalarını anlatıyoruz. Modern sulama sistemi ile dron teknolojisinin ilaçlama ve gübreleme işlemlerinde kullanımı gibi modern uygulamaların pilot çalışmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Tüm bu çalışmaları modern tarım uygulamalarının ülkemizde gelişmesine katkı sunmak için yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz örnek projelerin, tüm üreticilerimiz için teşvik unsuru olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Türkiye Avrupa’nın en büyük tarım ülkesidir”

Dünyada bir milyar insanın açlık sınırında yaşadığını ve bu sorunun çözümüne katkı sağlayacak bilim insanlarının başında bitki ıslahçılarının geldiğini söyleyen Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, “Günümüzde yaklaşık 8 milyara ulaşan dünya nüfusunun 2050 yılında 9 buçuk milyara ulaşması beklenmektedir. Bu nüfusu besleyebilmek için tarımsal üretimin en az yüzde 50 oranında artırılması gerekir. Tarımsal üretimin tehdit edecek olumsuz şartlarda artan dünya nüfusunu besleyebilmek için modern ıslah yöntemlerin kullanılması da zorunlu hale gelecektir. Son 20 yıl içinde modern ıslah teknikleri sayesinde her bitkisel üretimde yaklaşık olarak yüzde 50’nin üzerinde verim artışı yaşanmıştır. 2020 yılı rakamlarına göre dünya tarım sektörü yaklaşık 3 buçuk trilyonluk değeri ile tüm ülkelerin ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye ise yaklaşık 21 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatı ve 75 milyar dolarlık üretim kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük dünyanın ise yedinci büyük tarım ülkesidir. Ülkemizin dünya tarımında öncü olmasını sağlayan tüm ıslahçılara ve bilim insanlarına teşekkür ediyorum. Islahçılar gelecekte de dünya tarımına yön vermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.



“Tohum konusunda milliyetçi olmalıyız”

Türkiye’nin pandemiye rağmen 2021 yılında tohum yeterliliğinde yüzde 80’ni yakaladığını söyleyen Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, sosyal medyada tohumculukla ilgili yapılan kara propagandaların hemen hepsinin yalan olduğunu hatırlatarak; bu ülkenin tohumlarının kimseyi kanser etmeyeceğinin çünkü bu ülkenin tohumcuları ve çiftçilerinin de aynı tohumlardan beslendiğini ve emperyal güçlerin bu tip kara propagandalarına karşı durmak gerektiğinin altını çizdi. Kamuoyunda bitki ıslahçıları üzerinde oluşturulan olumsuz yargıları ortadan kaldırmak ve toplum içerisinde farkındalık oluşturmak için 11 Mayıs’ın Bitki Islahçıları Günü olarak kutlandığını söyleyen BİSAB Başkanı Selami Yazar da “Pandemi bize tohum konusunda milliyetçi olmamızı gösterdi. Bu topraklarda yetişen tohumları kendi ıslahçımızın yetiştirmesi gerekiyor. Sınırlar kapandığı zaman üretim yapamazsanız, ülkenizin gıda güvenliğini sağlayamamış olursunuz. Dünyada görülüyor ki ilerideki savaşlar besin kıtlığından çıkacaktır” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından Bitki Islahının ulusal gıda güvenliği ve sürdürülebilirliğindeki önemi konulu panele geçildi. Oturum başkanlığının Prof. Dr. Mustafa Erkan’ın yaptığı panelde Dr. Sinan Zengin ve Prof. Dr. M. Emin Çalışkan konuşmalarını gerçekleştirdi. Etkinlik Dr. Vehbi Eser makale yarışmasının sonuçlarının açıklanması ve ödül plaketlerinin verilmesi ile son buldu.

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