Gazipaşa’da jandarmadan ‘Sevgi Yürüyüşü’

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Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1016 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Sevgi Yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Gazipaşa Belediye Başkanı, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanı, Kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte özel bireylerle yakından ilgilenildi. Etkinlikte, Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun ve özel eğitim öğrencileri Atatürk Anıtına çelenk sundu.

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