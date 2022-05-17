ALKÜ’de gerçeği aratmayan tatbikat

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencilerinin düzenlediği triyaj etkinliği ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.



Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri motosiklet ile tur otobüsünün çarpışması senaryolu triyaj tatbikatı gerçekleştirdi. Öğretim Görevlisi Mustafa Enes Sarık’ın yönetiminde Sağlık MYO bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde hastaların, kazazedelerin ve yaralılarının durumlarının ciddiyetine göre kategorilendirilmesi anlamına gelen triyajın önemine vurgu yapıldı. Tatbikatta ayrıca paramediklerin görev esnasında karşılaştıkları zorluklara, stresli çalışma ortamlarına değinildi. Öğretim Görevlisi Sarık, etkinlik ile sağlık hizmetleri eğitimlerinde kaliteyi arttırmayı, öğrencilere öngörü kazandırmayı ve deneyimleri arttırmayı amaçladıklarını söyledi.



“Deprem tatbikatı”

Etkinlik çerçevesinde ikinci olarak, ALTSO Turizm MYO ile Sağlık Hizmetleri MYO'da öğrencilere yönelik afet ve acil durum tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikata Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Gruplar Amirliği, öğrenciler, akademik ve idari personelden oluşan 200 kişi katılım gösterdi. Tatbikatta senaryo gereği 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sınıflarda ders yapıldığı sırada gerçekleşen hayali depremin ardından öğrenciler güvenli alana tahliye edildi. Yapılan tatbikatla deprem ve yangın gibi afet ve acil durumlar karşısında yapılması gereken doğru davranışlar, yangın söndürme eğitimi ile güvenli tahliye konularına vurgu yapıldı.

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