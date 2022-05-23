Alanya Belediyesi vezneleri öğlen arasında da çalışacak

31 Mayıs’ta sona erecek olan emlak, çevre temizlik, reklamilan ve vergi affı yapılandırmaları için vezneler öğle arasında da hizmet verecek.
Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, vezneler 31 Mayıs Salı gününe kadar emlak, çevre temizlik, reklamilan ve vergi affı yapılandırmaları için öğle arasında da hizmet verecek. Ayrıca vatandaşların veznelere gelmeden, Alanya Belediyesi’nin resmi internet sayfasından, eödeme yoluyla da vergilerini ödeyebilecek. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri ve vergi ödemelerini zamanında yapmaları için, 31 Mayıs mesai bitimine kadar Belediye vezneleri öğle arası 12.30 ile 13.30 arasında da açık bulundurulacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.