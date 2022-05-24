Tütüncü’nün konukları Pil Fabrikası emektarları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tütüncü’nün konukları Pil Fabrikası emektarları

İHA

Tütüncü’nün konukları Pil Fabrikası emektarları

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Eski Pil Fabrikasının emektarlarını Dokumapark’ta ağırladı. Dokuma Fabrikası gibi Pil Fabrikası’nı da kültür ve sanat adasına dönüştüreceklerini belirten Başkan Tütüncü, Pil Fabrikası emektarlarına da onların hatıralarına ışık tutacak Emekliler Lokali, armağan edeceklerini de müjdeledi.

Eski Pil Fabrikası’nın emektarları Dokumapark’ta buluştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde bir araya gelen Başkan Tütüncü, Pil Fabrikası emektarlarına müjdeler üstüne müjdeler verdi. Pil Fabrikası arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçmesiyle eski yapıların korunarak restore edileceğini söyleyen Başkan Tütüncü “Eski Dokuma Fabrikasını nasıl Kültür ve sanat adasına dönüştürdüysek, inşallah çevre ve şehircilik bakanlığı ile birlikte Pil Fabrikasını da Antalya için, Kepez için güzel bir millet bahçesine, güzel bir yeşil dokuya dönüştüreceğiz” dedi.

“Sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum”
Dokumapark’ta eski Pil Fabrikası çalışanlarıyla bir araya gelen Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü “Bu güzel tesisimizde, siz kıymetli Pil Fabrikası emekçilerimizle, çalışanlarımızla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi. Başkan Tütüncü, Pil Fabrikası emektarlarının her yıl buluştuğunu, pandemi nedeniyle uzunca bir süre bir araya gelemediklerini ve bu güzel buluşmanın da komşu Dokumapark’ta yapılmasının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi.

“Tarihi dokuyu koruma özen gösteriyoruz”
Dokumapark’taki yapılan çalışmalara değinen Başkan Tütüncü “Şu an içinde olduğumuz bina dokuma fabrikasında memur yemekhanesi olarak kullanılıyordu. Şimdi dokuma emeklileri lokali olarak, dokuma çalışanlarımıza ve hemşerilerimize hizmet veriyor. Burası aynı zamanda modern sanat galerimiz kafeteryası olarak da kullanılıyor. Biz bu tip yerlerde olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Dikkat ederseniz ki restorasyon yaparken yapının eski dokusunu korumaya çalıştık. Tavandaki ahşaplardan yerdeki kare taşlara kadar dokumanın eski dokusunu yansıtıyor. Bir anlamda zamanı durdurmuş vaziyetteyiz” diye konuştu.

“Dokumayı kültür ve sanat adasına dönüştürdük”
Dokumapark gibi Pil Fabrikasının da dönüşüme uğrayacağını ifade eden Başkan Tütüncü “Pil fabrikasının arazisi çok uzun zamandır yeşil alan olarak bir park alanıydı. Bu park alanı üzerinde mülkiyeti Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine ait bir arazi bulunmaktaydı. Üzerinde de fabrikaya ait bina ve lojmanlar vardı. Dokumayı kültür ve sanat adasına dönüştürdük. Şu an burada tam 13 tane müze var. Bir bilim merkezi var, 3 tane Kütüphane var. 22 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir botanik bahçe var. 2 tane ada evi var. Dokuma park’ın Türkiye’de ikinci bir örneği yok. Kapatılan birçok fabrika var” dedi.

“Dokumapark şimdi bilgi ve teknoloji dokuyor”
Eski yaşanmışlıklara önem verdiğini söyleyen Başkan Tütüncü “Birçok fabrikanın binaları yıkılırken biz buradan hiç bir binayı yıkmadık. Bütün binaları restore ederek kullanıma kazandırdık. Hatta tarihi bağlarından koparmadık. Örneğin zamanında kreş olarak kullanılan binayı, oyuncak müzesine çevirdik ve çocukların olmaya devam etti. Mesela Dokuma Fabrikasının ana binasını Antalya’nın 25 yıldır özlemini çektiği, hayalini kurduğu kent müzesine dönüştürdük. Fabrikanın eski ana binalarından olan bugün 12 bin 500 metrekare büyüklüğündeki yapıyı TUBİTAK işbirliği ile Bilim Merkezine dönüştürdük. Türkiye’de 7 tane bilim merkezi var ve biz en büyüğünü inşa ettik. Her ay 5 bin öğrencimize hizmet ediyor. Eskiden pamuk dokuma fabrikası şimdi bilgi ve teknoloji dokuyor. Çocuklarımıza ve gençlerimize ufuk veriyor. Fabrikanın yıkılmaya yüz tutmuş binası Akdeniz bölgesinin en zengin kütüphanesi oldu. İçerisinde tam 130 bin adet kitap bulunuyor. Her binayı korumaya çalıştık ve kullanıma kazandırdık. Aynı zamanda geçmişe yeni anılar ve hatıralar ekledik. Dokumayı nasıl Antalya’ya kazandırdıysak Pil Fabrikasını da aynı amaç doğrultusunda toplumun kullanımına kazandırmak istiyoruz. Pil Fabrikasında da hatıraları yaşatalım istiyoruz” diye konuştu.

“Millet bahçesinin yapımı planlanıyor”
Pil Fabrikasının mülkiyeti hakkında bilgiler veren Başkan Tütüncü “Benim annemin babası dokuma fabrikasında işçiydi. Bizim ailemizde dokuma fabrikası çok özel bir yere sahip. Dolayısıyla bu bağın devam etmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi çevre ve şehircilik bakanlığı eliyle orada güzel bir millet bahçesinin yapımı planlanıyor. Şimdi Pil Fabrikasındaki binalar bakanlığımızca restore edilecek. Yeşil dokusu korunarak Dokumapark gibi insanların nefes alacağı kültür ve sanat adasına dönüşecek. Arazinin mülkiyeti hakkında bazı sorular alıyorum. Konunun özü şimdi Pil Fabrikası Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine ait ancak arazi hazineye devredilecek. Hazineye devir işlemeleri sonrasında çevre ve şehircilik bakanlığı, burayı millet bahçesi yapacak. Binalar tescil işlemi gerçekleşti ve herhangi bir yapının yıkımı söz konusu olmayacak” dedi.

“7 gün 24 saat açık olacak bir kütüphane”
Pil fabrikasına kütüphane kazandırmak isteyen Başkan Tütüncü, “Bir hayalim var ifade etmek isterim. Pil Fabrikasında bulunan sosyal tesis binasına çocuklarımızın ve gençlerimizin kullanacağı bir mekân haline dönüştürmek istiyorum. 7 gün 24 saat açık olacak bir kütüphane kazandırmak istiyorum. Sabırsızlıkla arazinin bakanlığa geçmesini bekliyorum. Çünkü binayı kütüphane yapmak ve gençlerin kullanımına kazandırmak için gerekli yetkileri isteyeceğim. Pil Fabrikası 1974 Kıbrıs Barış Harekâtından sonra edinilen tecrübelerle kurulmuş. Bu yönüyle üzerinde çok değerli bir hatıra barındırıyor. Sizler yıllarca o çatı altında emek verdiniz. 10 yıldan bu yana sizin emeklerinizi hatıralara dönüştürmek için can başla gayret ettim. Pil Fabrikası emeklileri içinde güzel bir lokal yapmak bizim boynumuz borcudur. Bugün burada sizlere bu sözü veriyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muratpaşa Belediyespor genel kurulunu yaptı
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor genel kurulunu yaptı
Cemil Meriç Kütüphanesi’nde ‘1.Okur Buluşması ve Pilav Günü Etkinliği’
YEREL HABERLER Cemil Meriç Kütüphanesi’nde ‘1.Okur Buluşması ve ...
Doğukan Sinik, performansıyla göz doldurdu
YEREL HABERLER Doğukan Sinik, performansıyla göz doldurdu
Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı
Antalyaspor Gelibolu’da madalyaları topladı
YEREL HABERLER Antalyaspor Gelibolu’da madalyaları topladı
Sahilde engelli empati parkuru Vatandaşlar, tekerlekli sandalye, beyaz baston ve koltuk değneği kullanarak empati kurdu
YEREL HABERLER Sahilde engelli empati parkuru Vatandaşlar, ...
Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 243 bin 909 oldu
YEREL HABERLER Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 243 ...
Elinde alkol şişesiye sokakta ateş edip arkadaşını vurdu, seken saçma 11 yaşındaki çocuğu da yaraladı Kaldırımda yürüyen anne ve oğlu silahlı kavganın ortasında korku dolu anlar yaşadı Tüfeği bırakıp kaçan silahlı saldırgan saklandığı evde gözaltına alındı
YEREL HABERLER Elinde alkol şişesiye sokakta ateş edip arkadaşını ...
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde TUS deneme sınavı uygulaması
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde TUS deneme ...
1 çocuk annesi kadını komşu eziyeti, hayatından bezdirdi Kadın komşusunun; baskı, şiddet ve hakaretine maruz kalan kadın, 10 yıllık evini terk etti Kadın arkadaşının evine sığınan ve hapis hayatı yaşayan Yasemin Özçengel, taşınmak için uygun kiralı bir ev arıyor Yaşadıklarını anlatırken gözleri dolan Yasemin Özçengel: " Yardım derken maddi anlamda değil, ben kiralık ev arıyorum, istediğim tek şey oğlumla huzurlu yaşamak"
YEREL HABERLER 1 çocuk annesi kadını komşu eziyeti, hayatından ...
Nöbetçi personel de çiçeklerin çalınmasına önlem olmadı
YEREL HABERLER Nöbetçi personel de çiçeklerin çalınmasına önlem ...
Muratpaşa’da vezne saatleri düzenlendi
YEREL HABERLER Muratpaşa’da vezne saatleri düzenlendi
Seyir halinde otomobile temas eden motosiklet, yolda sürüklenip refüje çıktı: 1 yaralı Sürücünün savrulduğu anlar güvelik kamerası tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Seyir halinde otomobile temas eden motosiklet, yolda ...
21. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri ödül töreni yapıldı
YEREL HABERLER 21. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri ödül töreni ...
Yasadışı kenevir ekimine operasyon
YEREL HABERLER Yasadışı kenevir ekimine operasyon
Saat Kulesi'nde betona gömülü tarih çıktı
YEREL HABERLER Saat Kulesi'nde betona gömülü tarih çıktı
Antalya'da 268 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 268 paket kaçak nargile tütünü ele ...
İnternetten sahte kiralık ev ilanı ile yabancıları dolandıran 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İnternetten sahte kiralık ev ilanı ile yabancıları ...
ATASEM 15. Yıl sergisi açıldı
YEREL HABERLER ATASEM 15. Yıl sergisi açıldı
Alanya Belediyesi vezneleri öğlen arasında da çalışacak
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi vezneleri öğlen arasında da ...
Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 20. yılında gastronomi ile parlayacak
YEREL HABERLER Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 20. yılında ...
Arkadaşının yardım çığlığına koşan Seval, uçuruma düşüp öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Arkadaşının yardım çığlığına koşan Seval, uçuruma ...
Konyaaltı Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Saygılı, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Saygılı, ...
Yaylaya giden kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yaylaya giden kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.