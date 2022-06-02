ASAT, 5 ilçede 10 bin kanalizasyon kapağını yenileyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü şehir merkezinde ve ilçelerde alt yapı imalat ve yenileme çalışmaları sırasında bozulan kanalizasyon kapaklarını yenilemek için çalışma başlattı. Yaklaşık 4.2 milyon TL bedellitoplam 10 bin adet kapak yol ve kaldırım seviyesine getirilmiş olacak.

Antalya merkezinde altyapı imalat ve yenileme çalışmaları, arıza onarımları, çevre düzenlemeleri, yol ve kaldırım yenilemeleri gibi hizmetler sonrası mevcut kanalizasyon kapaklarında yaşanan seviye bozuklukları ASAT tarafından giderilecek. Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı’nı içeren çalışmayla çökme gibi doğal etkenlere bağlı olarak kot seviyesinden yukarıda veya aşağıda kalan kapaklar da düzeltilecek, eskiyen kapaklar yenilenecek.

"Çalışma 5 ilçede yapılacak"

Araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen bu durumun önüne geçmek için, görevli ekipleriyle kapakların seviyelerini kontrol eden ve vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren ASAT Genel Müdürlüğü, kanalizasyon kapaklarının yol ve kaldırım seviyesine getirilmesi için yeni bir yatırım yaptı. Yatırım bedeli yaklaşık 4.2 milyon lira olan projeyle toplam 10 bin adet kapak yol veya kaldırım seviyelerine getirilmiş olacak. Muratpaşa’da 2 bin 400, Kepez’de 6 bin 200, Döşemealtı’nda 900, Konyaaltı’nda 380 ve Aksu’da 120 adet kapak en kısa sürede standartlara uygun biçimde düzenlenerek iş bitirilmiş olacak.

"Kontroller devam edecek"

ASAT’ın mevcut görevli ekipleri kapaklar ve ızgaralarla ilgili rutin olarak sürdürdükleri kontrol ve onarım çalışmalarına aynı titizlikle devam edecek. Vatandaşlar kurumun sorumluluk alanına giren her türlü olumsuzluğu ASAT’ın0530 676 67 67numaralıWhatsapp İhbar Hattına bildirebileceği duyuruldu.

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