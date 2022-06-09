Alanya'nın dört bir yanına kitap kumbaraları konuldu

Alanya'da ‘Kitaplarımızı Paylaşıyoruz Ağaçları Koruyoruz' projesi ile şehrin dört bir yanına kitap kumbaraları yerleştirildi.

Alanya'da ‘Kitaplarımızı Paylaşıyoruz Ağaçları Koruyoruz Projesi’ ile vatandaşlar okumuş oldukları kitaplarını kumbaralara atacak. Kumbaralar aracılığı ile toplanan kitaplar halk kütüphaneleri, etüt merkezleri, okul kütüphaneleri ve doğrudan vatandaşlara verilerek daha çok kişiye ulaşması sağlanacak. Proje ile ilk etapta 60 adet kitap toplama kumbarasının montajı yapılırken, toplamında 82 adet kitap kumbarası şehrin her yanına yerleştirilecek. Vatandaşlardan toplanan kitaplar Alanya Belediyesi Kütüphanesi tarafından seçilerek Alanya’nın kent merkezi ve kırsalındaki çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara dağıtılacak. Projenin amacı ise okunmuş kitapların halkın kullanımına sunulması ve kitap kumbaraları sayesinde her kitabın dönüşümünün sağlanması. Bu sayede ayrıca daha az ağaçlar kesilecek ve doğaya da katkı sağlanmış olacak. Kısa bir süre içerisinde hizmete girecek olan mobil seyyar kütüphane ile kumbaralarda toplanan kitaplar semt pazarları ve bütün mahallelere ulaştırılacak ve vatandaşların kitaplara kolay ulaşımı sağlanacak.

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