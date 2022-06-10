Batı Akdeniz’e kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Antalya, Isparta ve Burdur illerinin yer aldığı Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan bilgiye göre, 11 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren rüzgârın; Ege Bölgesi’nin güneyinde, Batı Akdeniz ile Konya ve Karaman çevrelerinde güney yönlerden saatte 70 kilometreye varabilen kuvvetli ve yer yer saatte 80 kilometreye varabilen kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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