Antalya'daki yerleşik Rus ve Ukraynalılardan, 'Savaşa son verin' çağrısı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da aralarında Ukrayna, Rusya ve farklı ülkelerden yerleşik yabancıların bulunduğu bir grup, RusyaUkrayna savaşının sona ermesi çağrısında bulundu.

Aralarında Rusya, Ukrayna ve farklı ülkelerden yerleşik yabancıların bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir grup Muratpaşa Kent Meydanı’nda toplandı. Ellerinde bayrak ve dövizlerle sloganlar atan grup, RusyaUkrayna savaşının sona ermesi için çağrıda bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte gruptan bazılarının duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.