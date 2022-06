Cankurtaranlar, profesyonel yüzücülerden şikayetçi

İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA Konyaaltı sahilinde turizm sezonunda can güvenliğini sağlayan cankurtaranlar, profesyonel olarak yüzme bilenlerin denizde kural tanımamasından yakınıyor. İyi yüzme bilenlerin kuralları hiçe saydığını söyleyen cankurtaran Gültekin Çetindağ (48), "Güvenlik şeridinin dışına çıkıyorlar. Uyarılara aldırış etmiyorlar. Meslek hayatım boyunca en çok iyi yüzme bilenlerin başının derde girdiğini gördüm" dedi.

Antalya'nın 7 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı sahil şeridindeki 34 cankurtaran kulesinde, 50 cankurtaran görev yapıyor. Özellikle insan popülasyonunun yoğun olduğu yaz sezonunda cankurtaranlara büyük görev düşüyor. Sahili dürbünleriyle tarayan cankurtaranlar, en çok yüzmeyi iyi bilenlerin, kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi.

10 yıllık cankurtaran Gültekin Çetindağ, meslek hayatı boyunca en çok iyi yüzme bilenlerin başının derde girdiğini gördüğünü belirterek, "Cankurtaranlar arasında en tecrübeli benim. Başlarına bir şey takıldığında mutlaka beni arayıp sorarlar. Konyaaltı sahilinde çok şey yaşadım. Vatandaşın canını, malını korumaya çalışıyorum. En önemli anılarımdan biri, bir camgöz köpek balığının ölüsünü sahile çıkarmam olmuştu" diye konuştu.

Tecrübeli bir cankurtaran olarak bazı şikayetleri olduğunu da anlatan Çetindağ, "Çok iyi yüzücülerden şikayetçiyiz. Çok iyi profesyonel yüzücüler kulvar dışına çıkıyor ve geri dönemiyorlar. Sonra bizden yardım istiyorlar. Çok iyi yüzme bile bilseler, kulvar dışına çıkmamalarını istiyoruz. Rica ediyoruz, kurallara uysunlar. Yüzmeyi bilmeyen kişiler mümkün olduğu kadar kıyıda yüzüyor veya bize yakın olmayı seçiyor, uzaklaşmıyorlar" dedi.

CANKURTARANLARDAN TATBİKAT

Sahil şeridinin cankurtaranları, boş buldukları zamanlarda tatbikat yapıp, eğitimlerini ve bilgilerini taze tutmaya özen gösteriyor. Cankurtaran Azra Yılmaz (27), mimari restorasyon bölümü mezunu olduğunu, denizi ve yüzmeyi çok sevdiği için cankurtaranlığı tercih ettiğini söyledi. İşinin disiplinine hayran olduğunu anlatan Yılmaz, "İnsanlara dokunmak, onların can güvenliğini sağlamak beni mutlu ediyor. Meslektaşlarımla sabah ilk saatlerden akşam saatlerine kadar denizi izliyor, boğulma vakalarını yaşanmadan tespit edip müdahale etmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Sahil şeridindeki 50 cankurtaran ve 34 kuleden sorumlu olan cankurtaran amiri Ahmet Gül de ekibiyle yakından ilgileniyor. Belirli günlerde eğitim yaptıklarını, eğitimlerini tatbikatlarla daha anlaşılır hale getirdiklerini söyleyen Gül, "Her bir personelin olası bir kazada nasıl davranması gerektiği yönündeki eğitimleri rutin aralıklarla yapıyoruz. Sahilde insanların huzurla denize girmeleri ve güvende olmaları için çalışıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

