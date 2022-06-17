Lojistik sektörünün en büyük çatı GES uygulamasına imza atıldı Firmanın çatısı 5628 kWp gücünde güneş enerji santrali ile donatıldı CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz: “Hem doğaya hem de ülke ekonomisine faydalı olacak”

Lojistik sektörünün en büyük çatı güneş enerji santrali (GES) sistemi, CW Enerji tarafından uygulandı. Firmanın çatısı 5628 kWp gücünde güneş enerji santrali ile donatıldı.

İstanbul’da faaliyet gösteren ve Avrupa’nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında yer alan firma ile iş birliğine imza attıklarını belirten CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, firmanın çatısına 5628 kWp gücünde güneş enerji santrali kurduklarını ifade ederek, “Projede CW Enerji solar carportları da kullanıldı. Elektrik üretilebilen garaj sistemi ile araçlar kışın yağmur ve doludan, yazın da güneş ışınlarından korunurken, aynı zamanda elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek. Bu iş birliği ile Türkiye’de lojistik sektörünün en büyük çatı uygulamasına imza attık” dedi.



Yüzlerce ağaç kesilmekten kurtarılacak

Kurulan güneş enerji santrali ile firmanın çevreye verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getiren Yılmaz, Ekol Lojistik’in enerjisinin önemli bir kısmını güneşten karşılayarak sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayacağını kaydetti. Yılmaz, iş birliği ile yüzlerce ağacın kesilmekten kurtarılacağını belirterek, “Firma güneş panellerimiz ile elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak. Bu şekilde hem içinde bulunduğumuz doğaya fayda sağlayacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacak. Böylesine önemli bir projeyi hayata geçirdiğimiz için oldukça mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.



“Güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz”

Kuruldukları günden bu yana gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

“Sektörümüzdeki yeni teknolojik gelişimleri yakından takip ediyoruz ve inovatif ürünleri hayata geçiriyoruz. Yaşadığımız dünyanın enerji ihtiyacını sağlıklı ve temiz kaynaklarla karşılamayı ve güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da firma çatılarını güneş enerji santralleri ile donatmayı sürdürüyoruz.”

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