Manavgat’taki yaz okullarında kayıt yoğunluğu

Manavgat’ta 716 yaş aralığındaki çocuklarına çeşitli dallarda eğitim aldırmak isteyen aileler, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde, yoğunluk oluşturdu.

Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi bünyesinde çocuk ve gençler için farklı dallarda yaz kursları başlayacak. Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek olan kurslara kayıtlar başladı. Yaz döneminde çocuklarına farklı dallarda eğitim aldırmak isteyen aileler, kayıt yaptırmak amacıyla uzun kuyruklar oluşturdu. İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde, 716 yaş grubu için rölyef, kum sanatı ve resim kursları, 914 yaş grubu için tenis ve 1016 yaş grubu içinse Almanca ve İngilizce kursları verilecek. Kayıtların yüz yüze yapıldığı eğitimler 1 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen: “Her yıl İbrahim Sözen Gençlik Merkezimizde özellikle yaz döneminde açtığımız kurslarımız büyük ilgi görüyor. Amacımız, çocuklarımızın özgüvenini artırarak onları daha donanımlı ve bilgili hale getirebilmek. Burada kendilerini geliştirme imkânı bulan çocuklarımızın sosyal hayatta daha başarılı olacağına inanıyoruz. Yaz dönemi kurslarına katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.

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