Çocukların 3’üncü rol modeli, spor eğitmenleri Sosyolog Fatma Bereket: “Çocuklar aileleriyle paylaşamadıklarını spor öğretmenleriyle paylaşabiliyor”

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün altyapı antrenörlerini bilgilendiren Sosyolog Fatma Bereket, çocukların 3'üncü rol modeli spor eğitmenlerinin sorumluluklarının yüksekliğini anlattı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Antrenörler Günü nedeniyle meslek içi eğitimi olarak altyapı antrenörleri ile Aile Danışmanı Sosyolog Fatma Bereket'i buluşturdu. Aile ve ilkokul öğretmeninden sonra 3'üncü rol model olarak spor öğretmenlerini gören çocukların soyut bir algıya sahip olduğunu belirten Bereket, bu yüzden antrenörlerin kendilerini önemli görmeleri ve büyük sorumluluk sahibi olduğunu bilmeleri gerektiğini söyledi.



“Duygusal olarak antrenöre bağlanıyorlar”

Kulübün 16 branştaki 21 antrenörüne seslenen Berket, her zaman motive edici olan spor eğitmenlerinin yargısız, kesintisiz ve sadece sevgi üzerinden yürüdüğünü hatırlattı. Spor öğretmenlerinin çocuktaki cevheri görerek, sporu yapmamasıyla gelecekte sıkıntı yaşayacağı kaygısı yaşatmadığını belirten Bereket, “Çocuk spor ile zaten yapmak istediği aktiviteleri gerçekleştirdiği için, beynin sinapsi gelişir ve duygusal olarak antrenörüne bağlanıyorlar. Böylelikle ailelerine ya da arkadaşlarına anlatamadıklarını spor öğretmenleriyle paylaşabiliyorlar” dedi.



“Spor beyin sinapslerini güçlendiriyor”

Spor yaparak beynin gelişimini bilimsel olarak anlatan Bereket, sporun her iki lobu ve arasındaki beyni çalıştırdığını söyledi. Böylece de beyin sinapslarinin kalınlaştığını belirten Bereket, “Beyin gönderdiği elektiriği kalın sinapsden geçirmeyi tercih eder. İnce sinapsden geçirince patlayabiliyor ve nörolojik sorunlar yaşanıyor. O yüzden küçük yaşta beyin iletilerini sağlamlaştırmak çok önemli. Ayrıca vücutta sakatlanmalar olduğu zaman, beyin onu hafızaya alıyor. Tekrar vücut sorun yaşadığında, beyin bunu yaşadığını hatırlayarak kalın sinapsden gidererek hızla iyileşmeyi sağlar” diye konuştu.

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