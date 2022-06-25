Aynı gün içerisinde 2 kez intihara kalkıştı



Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da gün içinde bir AVM'nin demir korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan Yusuf Ç. (27), daha sonra bir kolejin 4'üncü katına çıkarak 2'nci kez intihar girişiminde bulundu. Yusuf Ç., birinci kattan tırmanarak 4'üncü kata kadar çıkarken, buradan da 3 metre ileride bulunan 25 metre uzunluğundaki panonun üzerine atlayarak yürekleri ağza getirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde bulunan bir kolejde meydana geldi. Ailevi nedenlerden dolayı bunalımda olduğu iddia edilen Yusuf Ç., öğle saatlerinde bir AVM´nin dış cephe korkuluk demirliklerinde intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından polisler tarafından ikna edilen Yusuf Ç., eyleminden vazgeçti. Yusuf Ç., yaklaşık 1 saat sonra bu kez, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı kenarında yer alan bir kolejin çatısına çıktı. Yusuf Ç., ilk olarak kolejin birinci katına çıkarken, burada bir süre bağırdıktan sonra demirlere tutunarak çatıya kadar çıktı. Çatının uç noktasında yürüyen Yusuf Ç.´yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

25 METRE UZUNLUKTAKİ PANONUN ÜZERİNE ATLADI

Bir süre burada da tehlikeli hareketler yapan Yusuf Ç., çatıdan 3 metre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 25 metre uzunluğunda yer alan kolejin bahçesindeki panonun üzerine atlayarak yürekleri ağızlara getirdi. İtfaiye ekipleri önlem amaçlı hava yastığı açarken, o anlar ise izleyen vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, çevrede bulunan kalabalığı defalarca uyararak alandan uzaklaşmalarını istedi. Her uyarının ardından vatandaşlar yeniden toplanırken, bazı vatandaşlar cep telefonuyla görüntü çekti. Yusuf Ç.'nin ikna olmaması üzerine müzakereciye haber verildi. Yaklaşık 4 saat reklam panosu üzerinde tehlikeli hareketler yapmaya devam eden ve zaman zaman düşme tehlikesi geçiren Yusuf Ç., hava kararınca kolejin balkonuna geri atladı. Yusuf Ç., geç saatlere kadar eylemini sürdürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-06-25 23:04:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.