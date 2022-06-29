Asfaltta çalışıp, parke sahada Türkiye şampiyonu oldular Yaralandılar, çalışmalara ara verdiler ama pes etmediler Ortaokulun Yıldız ve Küçük Kızlar Hentbol Takımları, Türkiye şampiyonu oldu Yaz kış demeden beton ve asfalt zeminde antrenman yapan çocuklar, başarıları ile göz doldurdu Tatil olmasına rağmen çocuklar 35 dereceyi bulan sıcak havada beton zeminde, Alanya'daki şampiyonaya hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asfaltta çalışıp, parke sahada Türkiye şampiyonu oldular Yaralandılar, çalışmalara ara verdiler ama pes etmediler Ortaokulun Yıldız ve Küçük Kızlar Hentbol Takımları, Türkiye şampiyonu oldu Yaz kış demeden beton ve asfalt zeminde antrenman yapan çocuklar, başarıları ile göz doldurdu Tatil olmasına rağmen çocuklar 35 dereceyi bulan sıcak havada beton zeminde, Alanya'daki şampiyonaya hazırlanıyor

İHA

Asfaltta çalışıp, parke sahada Türkiye şampiyonu oldular Yaralandılar, çalışmalara ara verdiler ama pes etmediler Ortaokulun Yıldız ve Küçük Kızlar Hentbol Takımları, Türkiye şampiyonu oldu Yaz kış demeden beton ve asfalt zeminde antrenman yapan çocuklar, başarıları ile göz doldurdu Tatil olmasına rağmen çocuklar 35 dereceyi bulan sıcak havada beton zeminde, Alanya'daki şampiyonaya hazırlanıyor

Antalya’nın Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu’nun Yıldız ve Küçük Kızlar Hentbol Takımları, asfalt zemin üzerinde antrenman yaparak, parkeli salonda Türkiye şampiyonluğuna uzandı. Kepez Belediyespor Hentbol Takımı altında kulüpleşen sporcular, Alanya’da düzenlenecek olan Türkiye Kulüpler Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu’nun Yıldız ve Küçük Kızlar Hentbol Takımı'nın sporcuları, tüm imkansızlıklara rağmen okul bahçesindeki asfalt ve beton zeminde antrenmanlarını yaptı. Sıcak ve soğuk havada yılmayan ve günde 2 saat idmanlarını gerçekleştiren küçük sporcular, bu çalışmalarının karşılığını aldı. Önce Antalya şampiyonluğunu kazanan iki takım daha sonra Zonguldak’ta düzenlenen Okul Sporları Hentbol Şampiyonası’nda yine iki takım halinde kategorilerinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Bu başarıya Kepez Belediyesi kayıtsız kalmadı. Küçük sporcuların hedeflerine ulaşması için Kepez Belediyespor Hentbol Takımı kuruldu ve oyuncuları kadrosuna kattı. Arkadaşları tatil yaparken küçük sporcular, yaklaşık 35 dereceyi bulan sıcak havada yine asfalt zeminde Alanya’da 15 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonaya hazırlanıyor.

Sertan Sarpaş: "Bir hayale daldık"
Takımların antrenörü Sertan Sarpaş, Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra alt yapılardan bir çok takımda başarı kazandığını dile getirerek, “Muratpaşa Belediyesi’nden bu okula geldiğim zaman başladı serüvenimiz. Hentbolda yeni bir jenerasyon yakalamak istedik. Milli takım ve kulüp takımları düzeyinde hentbolda eksik kalmaya başladık. Kaliteli oyuncu yetiştirme problemimiz vardı, ben de bunu gördüğüm için bir rüyaya, bir hayale daldım. Tekrardan bir jenerasyon oluşturmak istedim. Hem başka takım hem de bu çocuklarımızı çalıştırıyordum. Hep bugünlerdeki başarıyı yakalamak için çalıştık” diye konuştu.

"Çocuklarımız zaman zaman yaralandı"
Pandemi döneminde çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Sarpaş, “Sonrasında hemen toparlandık. Şu anda sahamız yok, kolay değil. Hayalimdeki takımın antrenman sayısı; haftada her gün en az 2 saat, hatta iki gün de 4 saat çift antrenman yapmak. Böyle olunca bir salon bulma ihtimalin yok ve biz genellikle antrenmanlarımızı okul bahçelerinde, yan taraftaki hala sahada, kışın alt katta bodrumda yapıyoruz ve böyle hazırlandık. Tabii bazı rakiplerimiz çok daha iyi salonlarda çalıştı. Biz asfalta çalıştık, kolay değil. Burada düştüğünüz zaman zemin çocuklara zarar verebiliyor, canlarını yakabiliyor ama çocuklar bu şampiyonluğa inandılar ve başardılar. Hatta Avrupa çapında oyuncu olmaya inandılar ki o yüzden dediğimiz gibi kanamalar, ufak sıyrıklar hiçbir şey ifade etmiyor onlar için. Aynı hırsla, aynı inançla devam ediyorlar ve biz bunu bu sene gösterdik” dedi.
Sarpaş, Antalya tarihinde ilk kez bir okulun hem küçük hem de yıldızlarda Türkiye şampiyonu olduğunun altını çizdi. Takım sporlarında önemli bir başarı yakaladıklarını kaydeden tecrübeli antrenör, bu başarıya giderken sahalarının asfalt ve beton olduğuna dikkat çekti.

"Kepez Belediyesi'nden destek"
Bu başarılarının Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından görüldüğünü vurgulayan Sertan Sarpaş, “Bu çocuklara sahip çıkmanın, onlarla beraber ilerlemeyi uygun gördüler. Kepez Belediyespor altında birleştik. Bundan sonra Kepez Belediyesi’ni kulüpler düzeyinde temsil edeceğiz. Aynı zamanda okul takımımız adına da yarışacağız” şeklinde konuştu.
15 Temmuz tarihleri arasında Alanya’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına hazırlandıklarını belirten Sarpaş, “Orada kulübümüz adına yarışacağız. Bu sezonu üç kupa ile kapatmak istiyoruz. Yolun başında iki kupayı aldık, şimdi üçüncü kupayı da alıp sezonu öyle kapatmak istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

"Gurur duyuyoruz"
Sarpaş, bu başarının bir devlet okulunun öğrencileriyle gelmesinin gurur verici olduğunu aktararak, “Biz bu çocukların hayatlarına dokunmak istiyoruz. Normal gelirli vatandaşların çocukları bunlar, bu çocukları milli takıma taşıyarak onların hayalleri, ufuklarını başka bir düzlüğe taşımak istiyoruz. O yüzden devlet okulu olması önemli. Biz bu tür çocukları hayata ve topluma kazandırmak adına da önemli rol üstlendiğimizi düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Nazlı Kaya: "Milli takım oyuncusu olmak istiyorum"
Sporculardan Nazlı Kaya, yaz kış demeden beton zeminde antrenman yaptıklarını söyleyerek, “İyi bir çalışma yaptık ve hedeflerimize ulaştık. Daha çok hedefimizin olduğunu düşünüyorum ve takımı çok seviyorum. Hentbol oynamayı çok seviyorum, 4 seneden beri hocamızla beraberiz. Bu yıl Zonguldak’ta bir Türkiye şampiyonluğumuz oldu. Antalya'da yaptığımız okullararası turnuva da Antalya il birinciliğimiz var, Şanlıurfa'da yarı finallerden 1’inci çıktık. Milli takımlarda oynamak ve üst düzeyde oyuncu olmak istiyorum. Günde 2 buçuk, 3 saat çalışıyoruz. Bazen günde çift antrenman yaptığımız oluyor” dedi.

Mükerrem Ceylin Acar: "Bizim için zordu"
12 yaşındaki Mükerrem Ceylin Acar ise hentbola 4 yıl önce başladığını hatırlatarak, “Buraya başlamamın amacı iyi bir hentbolcu olmaktı. Şu an Türkiye şampiyonu olduk ve bunu zor şartlar altında yaptık. Betonda, gerekirse bodrumda ve halı sahada yaptık, yani bizim için zordu. Şimdi ise sıcak havada Alanya’daki şampiyonaya hazırlanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaz mevsiminde burun estetiği yaptırmak isteyenlere uzmanından uyarı KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek: “İki ay kadar şapka ve güneş koruyucu kremler kullanmalarını öneriyorum”
YEREL HABERLER Yaz mevsiminde burun estetiği yaptırmak isteyenlere ...
Orhan Okulu: “Kırkpınar'dan altın kemerle döneceğim”
YEREL HABERLER Orhan Okulu: “Kırkpınar'dan altın kemerle döneceğim”
Antalyaspor yeni sezonun ilk mesaisini gençlerle yaptı
YEREL HABERLER Antalyaspor yeni sezonun ilk mesaisini gençlerle ...
Şantiyede babalık semineri Amaç, daha mutlu çocuk ve babalar
YEREL HABERLER Şantiyede babalık semineri Amaç, daha mutlu çocuk ve ...
Turizme 9 günlük bayram tatili dopingi
YEREL HABERLER Turizme 9 günlük bayram tatili dopingi
Yol temizleme aracına çarpan aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Yol temizleme aracına çarpan aracın sürücüsü ...
Manavgat’ta otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı İşitme engelli araç sürücüsü kazayı işaret diliyle anlatmaya çalıştı
YEREL HABERLER Manavgat’ta otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ...
Çocuklar hem öğrenecek hem eğlenecek
YEREL HABERLER Çocuklar hem öğrenecek hem eğlenecek
2. Geleneksel Voga Real Estate Alanya Ayak Tenisi Turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER 2. Geleneksel Voga Real Estate Alanya Ayak Tenisi ...
Gözlük kullanmak istemeyen doktorların tercihi lazer oldu
YEREL HABERLER Gözlük kullanmak istemeyen doktorların tercihi lazer ...
Antalya’da taksimetre ücretlerine ortalama yüzde 25 zam Taksimetre açılışı 10 TL, kilometre ücreti 12 TL
YEREL HABERLER Antalya’da taksimetre ücretlerine ortalama yüzde 25 ...
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi enerjisini güneşten alacak
YEREL HABERLER Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi enerjisini ...
Kamyonun çaya devrildiği kazada kayboldu, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kamyonun çaya devrildiği kazada kayboldu, 4 gün sonra ...
Antalya Havalimanından rekor: Bir günde bin 3 uçak inip kalktı Vali Ersin Yazıcı: “Cumartesi günü bir rekor kırdık" "Antalya Havalimanı bin 3 uçağın inip kalktığı bir havalimanı oldu, bu şu ana kadarki en yüksek sayı”
YEREL HABERLER Antalya Havalimanından rekor: Bir günde bin 3 uçak ...
Genç oyuncu Mert Yusuf, 5 yıllığına Alanyaspor’da
YEREL HABERLER Genç oyuncu Mert Yusuf, 5 yıllığına Alanyaspor’da
Alanya’da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Alanya’da alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün 3 kilometre uzakta bulundu
YEREL HABERLER Alara Çayı'na uçan kamyondaki kayıp işçi, beşinci gün ...
125 ülkenin melek yatırımcıları Antalya’ya geliyor Antalya OSB Teknopark Başkanı Ali Bahar: “Bu organizasyonu Antalya’ya kazandırmak için 5 yıldır devam eden bir yolculuğumuz var” WBAF Başkanı Baybars Altuntaş: “Bu program için 10 milyon dolarlık fon ayırdık”
YEREL HABERLER 125 ülkenin melek yatırımcıları Antalya’ya ...
Kemer’de kaçak tütün ve kenevir operasyonları Çok sayıda malzeme ele geçirildi, 3 şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Kemer’de kaçak tütün ve kenevir operasyonları Çok ...
Turizmde Kurban Bayramı doluluğu yüzde 90’a ulaştı İç piyasada 2 milyona yakın hareketlilik bekleniyor
YEREL HABERLER Turizmde Kurban Bayramı doluluğu yüzde 90’a ulaştı İç ...
Başkan Esen: “Sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemini planlı bir şekilde sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ...
Kediye seslenme tartışmasında arkadaşını öldüren sanık: Kendimi korumak için ateş ettim
YEREL HABERLER Kediye seslenme tartışmasında arkadaşını öldüren ...
Antalya Havalimanı'nda 'uçak' rekoru
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'nda 'uçak' rekoru

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.