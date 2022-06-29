Antalya Resim Çalıştayı Sergisi kapıları açtı

Geçmişten Günümüze Antalya Resim Çalıştayı Sergisi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi’nde kapılarını açtı. Antalya Resim Çalıştayı’nın üç gün süren emeğin ürünü olan sergide 2’si heykel olmak üzere toplamda 91 eser sergileniyor.

Kepez Belediyesi, Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD) ve AKMEK işbirliğinde Dokumapark’ta gerçekleşen ve üç gün süren Antalya Resim Çalıştayında tuvale dökülen eserler, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi’nde sergilenmeye başladı. Geçmişten Günümüze Antalya Resim Çalıştayı Sergisi, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün katılımıyla açıldı. GÜSAD Başkanı Ahmet Korkmaz, serginin küratörü Ayşe Özmak Mercan ve sanatçıların katıldığı açılışta konuşan Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesi olarak bugüne kadar kültür sanata inanılmaz destekler verdiklerini dile getirdi.



“Sanatla kalpleri ve gönülleri güzelleştirelim”

Kepez’e birçok kültür ve sanat mekânı kazandırdıklarını hatırlatan Tütüncü, “Bu kültür ver sanat mekânlarında ne kadar güzel etkinliklerle kalpleri gönülleri birleştirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından birisi kopmuştur, anlayışında olduğu gibi toplumu bambaşka bir seviyede kültür ve sanatla buluşturmak, kültür ve sanatın sevgi dolu ikliminde, kalpleri birbirine yaklaştırmak ve güzel bir toplumsal yapıyı kültür sanatın sevgi ikliminde yeniden inşa etmek. Bizim geleneksel kaynaklarımıza baktığımız zaman insanı diğer canlılardan ayırt eden dört özellikten bahseder. İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerin birincisi insan güzel ve çirkini birbirinden ayırt eder. İkincisi insan doğru ve yanlışı birbirinden ayırt eder. Üçüncüsü insan iyi ve kötüyü birbirinden ayırt eder. Dördüncüsü ise adalet ve zulmü birbirinden ayırt eder. İnsanın güzel ve çirkini birbirinden ayırt etmesi ifadesiyle; Yani sanat ve estetik kaygıların önemli olduğunu görüyoruz. Biz de istiyoruz ki; insanlar yaşadıkları mekânlarda ve şehrin her noktasında estetiği, zarafeti güzelliğin numunelerini görsün, kalpleri ve gönülleri güzelleşsin” dedi.



“Kepez Belediyesi binasına sanat müzesi”

“Madem biz kültür ve sanata bu kadar yatırımlar yaptık. Müzeler kazandırdık birçok kültür sanat etkinliği düzenlendik. Kepez Belediyesi’nin hizmet binasını da bir güzel sanatlar galerisine dönüştürelim istedik” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Hizmet binamızı bir resim heykel müzesine dönüştürelim, bir sanat galerisine dönüştürelim istedik. Görenler şaşırarak desin ki; ‘Bir sanat müzesi içerisine belediye kurmuşlar.’ Bugün Türkiye'de binlerce belediye hizmet binası var. Bir hizmet binasının içerisinde sanat müzesinin olduğuna bugüne kadar şahitlik etmedik. Bu yanı ile de bu yönüyle de bu iş bir ilk olsun istedik. 15 Aralık 2022 tarihinde belediyemizin koridorlarında güzel bir açılış havası estiriyoruz. Güzel bir sanat müzesini belediyemizin içerisine yerleştiriyoruz. Bir ayrıntı daha vereyim. Açacağımız müze Kültür Bakanlığı'ndan tescillenmiş bir müze olacak. Müze içerisinde bu güzel şehrin insanlarının zaman içerisinde yapmış olduğu çalışmalar ve eserler, Türkiye'nin kıymetli sanatçılarının Antalya'dan ilham alarak ortaya koyduğu sanat eserleri olsun istiyoruz. Bu eseri de birlikte beraber meydana getirelim istiyoruz. Aslında bu çalıştayı bunun için yaptık. Bu çalıştay’dan elde ettiğimiz eserleri de o müzenin sergi salonlarında sergileyeceğiz” diye konuştu.



“Kepez’de sanat eserleri koleksiyonunu hissedin”

Bir şehre gidildiğinde gezilecek 10 yerin listelendiğini hatırlatan Başkan Tütüncü, “Antalya’da ziyaret edilecekler arasındaki listeye ‘Kepez Belediyesi'nin hizmet binasına gidin. Binanın içerisindeki sanat müzesini ziyaret edin ve Kepez Belediyesi'nin eşsiz güzellikteki sanat eserleri koleksiyonunu hissedin’ yazılı bir maddeyi göreceğiz buna inanıyorum. Bunu hep birlikte başaracağız. Biz heyecanla buna inanıyoruz. Burada sergilenen eserleri de belki yıllar yıllar sonra orada göreceksiniz ve hatırlayacaksınız. Eserlerin altında yazan küçük bilgileri uzun yıllar sonra belki de sizi tanıyanlar görecek. Belki bizden sonra gelecekler alacaklar bu koleksiyonları bambaşka yerlere taşıyacaklar. Biz de güzel bir başlangıcın ilk adımını atıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ve her şey size duyduğumuz, birbirimize duyduğumuz sevgi ile ve derin bir Antalya aşkı için” dedi.

Konuşmaların ardından sergi açılışı gerçekleştirildi, Başkan Tütüncü ve davetliler sergiyi gezdi.

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