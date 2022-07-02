Antalyaspor, hazırlıklarını salonda sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Kırmızıbeyazlılar bugün salonda yaptığı çalışmayla idmanlarına devam etti.

Antalyaspor, 20222023 sezonu hazırlıklarını Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Kırmızıbeyazlılarda izinli olan futbolcular ülkelerinden gelirken, bazı oyuncular da sağlık kontrollerinden geçmeye devam etti. Antalya temsilcisinde A takım bugün salonda fitness çalışması yaparken, altyapı oyuncuları ise Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde sahada antrenman yaptı. Genç futbolcularla yakından ilgilenen Nuri Şahin, sık sık çalışmayı durdurup, oyuncularına taktik verdi. Güney ekini hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

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