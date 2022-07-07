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Sokak ortasında göğsünden bıçaklandı, eliyle yarasına tampon yapıp sağlık ekiplerini bekledi Şans eseri bölgede bulunan sivil paramedik tarafından ilk müdahale yapıldı

İHA

Sokak ortasında göğsünden bıçaklandı, eliyle yarasına tampon yapıp sağlık ekiplerini bekledi Şans eseri bölgede bulunan sivil paramedik tarafından ilk müdahale yapıldı

Antalya’da cep telefonu tartışması sonunda bıçaklandığı sokak ortasında kanlar içinde kalan adam ağır yaralandı. Şans eseri bölgede bulunan bir paramedik tarafından göğsüne ve sırtına tampon uygulanan yaralı adam sağlık ekipleri gelinceye kadar tişörtüyle eliyle göğsüne tampon yaptı.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 40 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Veysi O., soy ismi öğrenilemeyen Gökhan isimli arkadaşıyla karşılaştı. İkili cep telefonu yüzünden tartışma başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve Gökhan isimli şahıs, Veysi O.’yu göğsünden ve sırtından bıçaklayıp kaçtı. Veysi O.’nun kanlar içinde yere yığıldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Şans eseri bölgede ulunan paramedik tarafından sırtına ve göğsüne tampon yapılan yaralı adam, tişörtüyle göğsüne yapılan tamponu eliyle bastırıp sağlık ekiplerini bekledi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve vatandaşlar yaralı şahsın bilincini kaybetmemesi için sürekli konuşturdu. Şüpheliden aldığı bıçağın da yanında olduğu görülen Veysi O. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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