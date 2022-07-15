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Antalya’da korkutan depo yangını İtfaiye ekipleri yangının diğer dairelere sıçramasını önledi Depoda maddi hasar meydana geldi

İHA

Antalya’da korkutan depo yangını İtfaiye ekipleri yangının diğer dairelere sıçramasını önledi Depoda maddi hasar meydana geldi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tabela imalathanesi olarak kullanılan depoda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, Örnek Mahallesi 1563 Sokak’ta çevreyolu üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında tabelacı olarak da kullanılan depoda meydana geldi. Yangın sırasında çıkan dumanlar tüm mahallenin üzerini kaplarken, kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler, yangına müdahale ederek yan binalara ve apartmanın diğer dairelerine sıçramadan alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan soğutma çalışması sırasında depoda bulunan tabela malzemelerinin yanı sıra buzdolabı, çay ocağı, kompresör, motosiklet ve jeneratörün yandığı belirlendi.

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