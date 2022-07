Jandarmanın dikkati ile telefon dolandırıcısının elinden kurtuldu

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya)ANTALYA'nın Serik ilçesinde telefonla görüşürken panik ve şüpheli hareketler sergileyen O.K., dolandırılmaktan jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde kurtuldu.

Serik ilçesi Gebiz Mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri, bir ATM önünde O.K. isimli kişinin telefonla görüşme yaptığı sırada panik ve şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. Jandarma ekiplerini gören O.K., ismini bilmediği kişiler tarafından arandığını ve şüphelilerin kendilerini savcı olarak tanıtıp adının FETÖ ile anıldığını, verecekleri IBAN numarasına 31 bin TL para yatırması gerektiğini söyledi. O.K.'yı telefon dolandırıcılığından kurtaran jandarma ekipleri, telefon görüşme kayıtlarından yola çıkarak O.K.'yı arayan numaraların R.E. ve H.D. isimli kişilere ait olduğu tespit etti. Dolandırılmaktan kurtarılan O.K.'nın teşekkür ettiği jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ

2022-07-28 19:22:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.