Yaşlı evlerinin 5’incisi Konuksever’de açıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin 60 yaş ve üzeri kent sakinlerine hizmet veren yaşlı evlerinin beşincisi Konuksever Mahallesi’nde törenle açıldı.

Yaşlı Evlerinin halk oyunları ve modern dans topluluğunun gösterileriyle başlayan açılış, Fener Yaşlı Evi üyesi Hatice Soysal’ın konuşmasıyla devam etti.



“20 sene rahatız

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, törende yaptığı konuşmada, Muratpaşa’da belediye bütçesini gerçek ihtiyaçlara, sorun çözücü bir şekilde harcamanın esas olduğunu söyledi. Altyapıdan kültüre, sosyal yardımdan eğitime belediyecilikte her şeyi bütün olarak gördüklerini dile getiren Başkan Uysal, “Asfaltta rekor kırdık. 450 kilometre Muratpaşa'nın ara sokaklarını, Türkiye genelinde yoktur böyle bir şey, toprağa kadar kazıdık ve asfaltladık. Bugünün maliyetleriyle dörtte birini bile yapamazmışız. İyi ki yapmışız. 20 sene rahatız” diye konuştu.



“Dünyadan iş alacaklar”

Belediye çalışmalarından örneklerle konuşmasını sürdüren Başkan Uysal, dernekler yerleşkesi ve teknoloji merkezini bir araya getiren Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin yine önemli bir ihtiyacı karşıladığını söyledi. Artık geleneksel sektörlerle para kazanmanın zorlaştığının altını çizen Uysal, şunları söyledi:

“Yazılıma ihtiyacımız var. Geçtiğimiz pazar yeni kuşak yazılımlarımızı topladık. 220 çocuğumuz, hepsi kabına sığmıyor ama başvuracakları, kendilerini destekleyecek makam, merci bulmakta çok zorlanıyorlar. Biz onları bütün dünyadan iş alır hale getirmeye çalışıyoruz. Neden olmasın? Muratpaşamız aynı zamanda bütün dünyanın itibar ettiği bir yazılım merkezine dönüşebilir.”



“O binaları yıkın”

Turunç Masa, yaşlı evleri, evde bakım hizmeti ve daha birçok çalışmanın ana amacının sorun çözmek ve hayat standardı üretmek olduğunu aktaran Başkan Uysal, “Türkiye'nin her kuruşunun böyle harcanmaya ihtiyacı var. Harcadığımız her kuruş, sizlerin parası. Bunu hiç unutmuyoruz. Milletimizin parası, milletimizin vergileri” dedi. Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Cilalı binalarla kentler kent olmaz. Şehirde pozitif ayrımcılığa ihtiyacı olan, dayanışmaya, yanında olmaya ihtiyacı olan, yaş almış insanlarımız, engellilerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız sokaktaysa yıkın o binaları. Yıkın. Dünyanın her yerinde yıkın o binaları. Hiçbir işe yaramaz. İnsanlık dışı şeylere dönüşür. Şehrin bütün insanlarının karnının doyduğuna, şehrin insanlarının tamamının dayanışma içinde olacak bir kurum bulduğuna emin olmadan bir medeniyetten, bir uygarlıktan, muasır medeniyeti aşmaktan söz etmemiz mümkün değil. Oysa bizim hedefimiz muasır medeniyeti aşmak. Bize bu görevi kim verdi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdi. Eninde sonunda bu ülke, muasır medeniyet düzeyini aşacak. Ve gerçek, önde giden, lafı sözü dinlenen, üreten, ürettiğini, alın terini harcayan, kişi başına milli gelirde ilk yüze zor giren değil ilk yirmide olan, insanların müreffeh olduğu, paylaşan, organize ve uygar bir ülke oluşturacağız, üreteceğiz. Buna mecburuz. Bu bizim görevimiz.”



Model çalışma

Uysal, beşincisi açılan yaşlı evlerinin dünyada örneği olmayan, model bir çalışma olduğunu söyledi. “Az parayla en fazla mutluluğu nasıl yakalayabiliriz?” sorusu üzerine şekillenen ve eşit hizmet ilkesinden taviz vermeyen bir anlayışla bu modelin ortaya çıktığını dile getiren Başkan Uysal, çalışmanın bugün dünyanın dört bir tarafından takip edildiğini söyledi. Yaşanan ekonomik krize rağmen yaşlı evlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Uysal, “Ayrıca aş evinde pişen yemekten, yaşlı evlerimizden, kadın danışma ve dayanışma merkezlerimizden, engelli hizmetlerimizden, kreşlerimizden, etüt merkezlerimizden, üniversiteye hazırlığımızdan, dayanışmaya ihtiyacı olan komşularımıza verdiğimiz hizmetlerden bir santim ödün vermiyoruz. O yoksa biz de yokuz” şeklinde konuştu.

Açılışa Başkan Uysal eşi Ümran Uysal’la katılırken törende belediye meclis üyeleri, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, mahalle muhtarları, Muratpaşa Belediyesi yaşlı evleri üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından Muratpaşa Belediyesi’nin Konuksever Mahallesi’nde yapımını tamamladığı 5’inci yaşlı evinin açılış kurdelesi hep birlikte kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.