'Hiç haberim yok' dedi, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Manavgat'ta Hüseyin Serdar Şahin'i, dini nikahla birlikte yaşadığı Z.B. ile arkadaşlığını kıskandığı iddiasıyla sırtından bıçaklayıp öldüren Alparslan Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Alparslan Ç. sağlık kontrolünün ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-07-30 14:33:41



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