'Hiç haberim yok' dedi, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti (3)

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TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hüseyin Serdar Şahin'i, dini nikahla birlikte yaşadığı Z.B. ile arkadaşlığını kıskandığı iddiasıyla sırtından bıçaklayıp öldüren Alparslan Çatalbaş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Çatalbaş'ın ifadesinde, Hüseyin Serdar Şahin'i, Z.B.'den uzak durması için defalarca uyardığını anlatarak, dün akşam Sarılar Mahallesi'nde karşılaştıklarını, ardından tartışlıklarını ve bir anlık öfkeyle öldürdüğünü söylediği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-07-30 17:22:12



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