Alanyaspor antrenman maçı yaptı

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Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Alanyaspor, Erciyes kampının ardından Alanya'da devam ediyor. Yeşilturunculu ekip yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda antrenman maçı yaparak akşam idmanını sonlandırdı.

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