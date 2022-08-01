Alanya Bayırkozağacı yolu asfalta hazırlanıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın kuzeyinde bulunan Bayırkozağacı Mahalle yolunu asfaltlıyor.



Alanya’nın kuzeyinde bulunan Bayırkozağacı Mahallesi yolu, geçen yıl yaşanan orman yangınından sonra ağır tonajlı araçların geçişi ve mevsimsel şartlar nedeniyle bozulmuştu. Yolun daha konforlu hale getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya kırsal alan ekipleri bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mahalleye giden yolda bakım onarım ve asfalt için alt yapı hazırlıkları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun asfaltlanması planlanıyor.

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