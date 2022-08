Başkan Tütüncü: “Tatilde de çocuklarla birlikteyiz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Baraj Mahallesi’ne yeni inşa edilen spor kompleksinde spor yapan çocuklarla bir araya gelerek, “Tesisleri yapmak önemli ama çocuklarını neşeli bir şekilde spor yapmaları bizleri daha çok mutlu ediyor. Biz tatilde de onlarla birlikteyiz” dedi.



Başkan Tütüncü, ilçe ziyaretlerinin ardından bu kez Kepez Mahalle muhtarlarıyla buluştu. Tatillerini belediyenin tesislerinde spor yaparak geçiren çocuklar için iyi bir ortam sağlamanın önemine değinen Tütüncü, yatırımlarında çocukların öncelik taşıdığını vurguladı.

Baraj Mahallesi’ne yeni inşa edilen spor kompleksinde spor yapan çocuklarla bir araya gelen Başkan Tütüncü, “Tesisleri yapmak önemli ama çocuklarını neşeli bir şekilde spor yapmaları bizleri daha çok mutlu ediyor. Bugün yaz tatilini spor yaparak geçiren çocuklar ile güzel bir anı paylaştık. Biz tatilde de onlarla birlikteyiz. Bilim Merkezimizle, kütüphanelerimizle ve spor okullarımızla her yerde gençlerle birlikteyiz. Gençlere, yani geleceğe yatırım en öncelikli hedeflerimizin başında geliyor. Biz bunun için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.



“Kepez, spor ve gençlik merkezi haline geldi”

Başkan Tütüncü, “Antalya’da şu an hava sıcaklığı 50 dereceyi gösteriyor ve öğrencilerimiz şu an serin bir ortamda spor yapıyorlar. Kepez’de gençlerimizin neşeli bir yaz tatili geçirebilmesi için sezonda spor altyapısına katkı sunabilecek çalışmaları yapabilmeleri için inşa ettiğimiz spor salonları, Kepez’i gençlik ve spor şehri haline getirdi. Nice yeni spor salonları yaparak, heyecanımızı gençlerle paylaşarak onlara çok daha güzel ortamlar sunacağız. İçinde bulunduğumuz spor salonu, Gençlik Spor Bakanlığı ve belediyemizin işbirliğiyle yapıldı. Güzel bir tesisi Baraj Mahallesi’ne kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili muhtarıma sözüm vardı. Başkanımızla verdiğimiz sözler vardı. Mahalleye ve muhtarımıza verdiğimiz sözleri yine teşkilatımızla, hükümetimizle birlikte en güzel şekilde yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.