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Antalya'da kamyon ile tur otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İHA

Antalya'da kamyon ile tur otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti, 5’i turist 6 kişi ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çakış Mahallesi D400 karayolundaki kavşakta meydana geldi. Muharrem Aydın (56) idaresindeki 07 YAV 44 plakalı kamyon, kavşakta İsmail E. yönetimindeki 07 EYS 07 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bariyerleri aşıp devrilen kamyondaki sürücüyü çıkarabilmek için iki vinçten destek alındı. Vinç yardımıyla kaldırılan kamyondan çıkarılan Aydın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Muharrem Aydın’ın cenazesi savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyondaki sürücünün oğlu Ramazan Aydın ve tur otobüsünde bulunan 5 turist, sağlık ekiplerince Serik ve Manavgat'taki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza sonrası yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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