2 kilo 100 gram aldı, çikolata yemeye başladı

Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA) BURSA'da çöp evden çıkarılan ve 9 gündür Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi gören C. M. A.'yı (9) Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Özkan, "Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Artık yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Türkiye'den çikolatalar, oyuncaklar ve bir sürü şey geliyor. Onların da tadına bakmaya başladı" dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Bursa'da çöp evden çıkarılan C. M. A.'yı tedavi gördüğü odada ziyaret etti.

Özkan ve Çete, 9 gündür tedavi gören C. M. A.'nın sağlık durumu hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. C. M.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Özkan, "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi C. M. ile karşılaştım. Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Böbrekte bir sıkıntısı yoktu. Kalbi muhteşem. Artık yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Çok mutlu olduk. Neşesi çok iyi. Türkiye'den çikolatalar, oyuncaklar ve bir sürü şey geliyor. Onların da tadına bakmaya başladı. Keyfi yerinde çok iyi gördüm ve çok mutlu oldum" dedi.

'ÇİKOLATA NE ZAMAN YİYEBİLİRİM' DİYE SORMUŞ

C. M. A.'nın kendisinden çikolata istediğini dile getiren Özkan, "Bana 'Çikolataları ne zaman yiyebilirim?' diye sordu. Yine peyderpey yemesi gerekiyor. Daha önce onları veremiyorduk. Artık olması gereken, çocuklar gibi yemeye başlayacak ama tabi yavaş yavaş yemeye başlayacak. Çok fazla yememesi gerekiyor. Gözlerindeki pırıltıyı maksimum düzeyde görmek beni çok mutlu etti. İnşallah buradan çıktıktan sonra güzel bir aile ortamına kavuşur" diye konuştu.

Prof. Dr. Yıldıray Çete ise "Tedavisi daha devam edecek. Bir zaman vermek doğru değil. Belli bir kiloya ulaşması gerekiyor. Günlük iyi bir kalori alımına hedefe ulaşmak gerekiyor. Günlük kalori artırımını yavaş yavaş yapıyoruz. Şu an hala hastanemizde hem fiziksel hem biyokimyasal hem de psikolojik bakımı devam ediyor. Her şey yolunda gidiyor" dedi. (DHA)

2022-08-03

