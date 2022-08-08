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Patara Plajı'ndan 5 bininci yavru caretta caretta Akdeniz'e ulaştı

DHA

Patara Plajı'ndan 5 bininci yavru caretta caretta Akdeniz'e ulaştı


Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya),(DHA)CARETTA caretta kaplumbağalarının Türkiye'deki 21 yuvalama ve üreme alanından Patara Plajı'nda yavrular Akdeniz'in mavi suları ile buluştu. Geçen yıl 316 yuvanın tespit edildiği plajda bu sezonki sayı 250 oldu. Bu yuvalardan çıkan 5 bininci yavru, törenle Akdeniz'in mavi sularına gönderildi.
Patara Plajı'ndaki yuvalardan çıkan caretta caretta yavrularının denize gönderilmesi törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve carettaları izleyen ekibin başkanı Prof. Dr. Eyüp Başkale, ekip üyeleri, öğrenciler ve yüzlerce yerli ve yabancı turist katıldı. Ekip tarafından bilgilendirme yapılmasının ardından Bakan Yardımcısı Birpınar, Belediye Başkanı Ulutaş ve Prof. Dr. Başkale, bazı ekip üyeleriyle 78'inci yuvayı elleriyle açtı. Yuvadan ilk etapta çıkan 35 yavru caretta carettayı güvenli biçimde Akdeniz'in mavi suları ile buluşturdu. Diğer yuvadan çıkan 30 yavru ise önce bir araya toplanarak, denizle buluşturuldu.
Başkale, Patara'nın Türkiye'nin önemli 21 deniz kaplumbağa kumsallarından biri olduğunu belirterek, "Patara kumsalında şu ana kadar yaptığımız çalışmalara göre 250 yuvamız mevcut. Tabii yuvalama sezonu halen devam ediyor. Bu nedenle yuva sayısında artışlar gerçekleşecek. Şu ana kadar 78'inci yuvanın da kuluçka süresi tamamlandı. Bu 78 yuvadan bugün 5 bininci yavruyu denizle buluşturduk. Bunun da mutluluğu içerisindeyiz. Bu yıl 15-16 bin yavruyu denizle buluşturacağımızı tahmin edebiliyoruz. Bu rakam önemli. Çünkü yaklaşık bin yavrudan 1-2'si ergenliğe ulaşabiliyor. Hedeflerimize ulaşırsak yaklaşık 10-15 ergin deniz kaplumbağasına ulaşacağız" ifadesini kullandı.
'PATARAMIZ İÇİN ÇOK GÜZEL BİR OLAY'
Yavru caretta carettaların denizle buluşmasına katılan Kaş Belediye Başkanı Ulutaş da "Bugün Patara'da güzel bir doğa olayı gerçekleşiyor. Nisan ayı gibi yumurtlama dönemine başlayan caretta carettalar olgunlaşıp, çıkmaya başladı. Bugün itibarıyla da birkaç yuvadan çıkan carettaları denizle buluşturduk. Gerçekten bizim için, Kaşımız için, Pataramız için çok güzel bir olay" diye konuştu.
Bu yıl caretta carettaların yuva yaptığı Patara Plajı'nın 12 kilometrelik bölümünde ilk yuva çıkışı 24 Temmuz'da gerçekleşti. Patara Plajı'nda carettaların yumurta bırakma ve yavru çıkışı korunarak düzenli olarak akşamdan sabaha kadar takip ediliyor. Patara'da caretta carettaları izleme çalışmalarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin destekleri ile Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale gözetiminde sayıları 4-12 arasında değişen ekip yürütüyor. Öte yandan gece plaja insan girişine de izin verilmiyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2022-08-08 11:59:06

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