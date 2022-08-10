'Pembe Misafirler'e, Los Angeles'ta 'en iyi çevre filmi' ödülü



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)HEM flamingoların hem de Gediz Deltası'nın karşılaştığı çevresel sorunların anlatıldığı 'Pembe Misafirler' belgeseli, 2022 Los Angeles Belgesel Film Festivali'nde 'en iyi çevre filmi' ödülüne layık görüldü. Kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, "Gediz Deltası, Türkiye'de iki önemli flamingo üreme alanından biri. Küresel ısınma, kuraklık ve kirliliğe bağlı habitat kaybı, bölgedeki su yollarının bozulması ve insan eliyle yapılmış yapay dalyanlar, flamingoların da yaşam alanı olan deltanın doğal yapısına zarar veriyor" dedi.

Yönetmenliğini Murad Mammadov ile Pelin Turgut'un, yapımcılığını Ahmet Utku Soylu'nun üstlendiği ve kamera görüntüleri Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun'a ait olan 'Pembe Misafirler' isimli belgesel film, 2022 Los Angeles Belgesel Film Festivali'nde 'en iyi çevre filmi' seçildi. Flamingo çekimlerini ve yaban hayatı danışmanlığını yapan Gökçe Coşkun, belgeselin bu yıl Berlin Bağımsız Film Festivali'nde ön elemeyi geçerek gösterime girdiğini, 14 Şubat'ta Berlin'de izletildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Doğa Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan belgeselde hem flamingoların hem de Gediz Deltası'nın karşılaştığı çevresel sorunlar anlatılıyor.

TÜRKİYE'DEKİ İKİ ÖNEMLİ ÜREME ALANINDAN BİRİ

15 dakikalık filmde, flamingoların yaşamı ile Gediz Deltası'nın sorunlarını ele aldıklarını belirten Gökçe Coşkun, "Gediz Deltası, Türkiye'de iki önemli flamingo üreme alanından biri. Avrupa'ya göç eden flamingoların da sürekli uğradığı bir yer. Gediz Deltası'nda yıl boyu sürekli bulunan flamingo grupları da var. Küresel ısınma, kuraklık ve kirliliğe bağlı habitat kaybı, bölgedeki su yollarının bozulması ve insan eliyle yapılmış yapay dalyanlar, flamingoların da yaşam alanı olan deltanın doğal yapısına zarar veriyor. Film boyunca yerden veya dron ile yaptığımız tüm çekimlerde hem yetişkin hem de yavru flamingoların strese girmesine sebep olmayacak mesafelere özellikle dikkat ettik. Dron kullanırken sesi veya görüntüsünün kuşların fark edemeyeceği kadar uzaktan, yer çekimlerinde de kamuflaj kullanılarak yine oldukça uzaktan hayvanların fark edemeyeceği şekilde çekim yaptık" dedi.

TUZ ÜRETİMİ VE YAPAY KANALLAR

Gediz Deltası'nın yaşadığı en büyük sorunların tuz üretim tesisleri ile yapay kanallar olduğunu anlatan Gökçe Coşkun, ayrıca yoğun insan baskısı, araç trafiği ve yapılaşma gibi sorunlara da dikkat çekti. Coşkun, ödülün Gediz Deltası ve flamingoların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve çözümüne yönelik adımların atılabilmesi, farkındalık oluşturulması adına önemli olduğunu belirterek, "Ayrıca ülkemizin doğasının yurt dışında tanıtımı açısından ve böyle bir başarı elde edilmesinden de oldukça mutlu olduk" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-08-10 11:15:19



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