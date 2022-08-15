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Valerien Ismael: Kendi kendimize ettik

DHA

Valerien Ismael: Kendi kendimize ettik


Engin ANAK / ALANYA, (DHA)Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Geçen hafta ve bu hafta kırmızı kartlarımız oldu. Kendi kendimize ettik" dedi.
Spor Toto Süper Lig´in 2´nci haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Alanyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ismael, 3-3´lük skordan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Ismael, "Üzgünüz. Oyuna çok iyi başladık, oyunu kontrol ettik. Mantalitemiz de iyiydi. Güzel de goller attık. Maçın ivmesi tamamen bizdeydi. Daha sonra bir disiplin problemi yaşadık. Geçen hafta ve bu hafta kırmızı kartlarımız oldu. Kendi kendimize ettik. İkinci yarının 81´inci dakikasına kadar yine de oyunu iyi tuttuk. Rakibi merkezden kenara doğru yönlendirdik. Merkezi savunmaya çalıştık. Kendi kalemize attığımız gol ve penaltı sonucu belirledi. 10 kişi iken Saiss'in çıkardığı top vardı. Biraz da kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu" ifadelerini kullandı.
"DEĞİŞİKLİKLERİ BU BAKIŞ AÇISIYLA YAPTIK"
Bir gazetecinin oyuncu değişikliklerinde "Oyuna giren oyuncular, istediklerinin ne kadarını sahaya yansıttılar?" sorusu üzerine Valerien Ismael, "İlk yarının sonuna doğru rakip merkezden gelmeye başladığında biz merkezi kapatıp rakibi kenarlara yönlendirmeye çalıştık. Kenar ortalarıyla bu kez bir şeyler yapmaya çalıştı rakip.  Önce merkezi kapatıp, ortaları engelleme durumuna geçmek gerekiyordu. İkinci yarıdaki değişiklikler de 8 numaranın yerine koyduğumuz oyuncular koşu özelliği olan oyunculardı. Arkaya atılacak toplarda etkili olmaya çalıştık. Değişiklikleri bu bakış açısıyla yaptık" diye konuştu
"ÇALIŞIYORLAR VE GELİŞİYORLAR"
Transfer çalışmaları ile ilgili ise Ismael, "Bu konu üzerinde çalışıyoruz, perde arkasında çalışmalarımız var. Tabi takıma kalite, kadromuza derinlik katacak futbolcuları araştırıyoruz. Yine rotasyonda kullanabileceğimiz, oyunu tutabileceğimiz, kırmızı kart olursa da kırmızı kartı telafi edebileceğimiz mevkilere destek sağlamak istiyoruz. Oyunculara gelince de çok memnunuz, çok iyi bir sezon başı geçiriyorlar, çalışıyorlar ve gelişiyorlar. Onların haricinde bir sonraki maça hazırlanıyoruz buradan çok üzgün ayrılıyoruz. Haftaya galibiyetle bu üzüntüyü hafifletmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Valerien Ismael´in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-08-15 01:29:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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