Alanyaspor´a İtalyan kanat desteği

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)CORENDON Alanyaspor, İtalya´nın Monza takımından Portekizli futbolcu Pedro Pereira ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde düzenlenen imza töreninde İtalya´nın Monza takımından 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Portekizli Pedro Pereira ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Sağ bek bölgesinde eksikliğimiz vardı. Uzun süredir teknik ve transfer komitemizin takip ettiği sağ bek oyuncu Pereira´yı İtalya'nın Monza takımından transfer ettik. Kulübümüze faydalı olacağına inanıyoruz. Genç, futbol bilgisi ve zekası olan iyi bir futbolcu. Corendon Alanyaspor´a ve kendisine hayırlı olsun" dedi.
`ÇOK MUTLUYUM´
Genç futbolcu Pedro Pereira ise, "Gerçekten çok mutluyum. Takımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Wilson Eduardo´dan dolayı takımı tanıyordum. Diğer takımlardan farklı arkadaşlarım da var. Lige de aşinayım. Wilson ile konuştuğumda çok iyi referanslar verdi. Bu da gelmemde rol oynadı" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İmza töreninden genel ve detay görüntü
-Hasan Çavuşoğlu konuşması
-Pedro Pereira konuşması DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-08-18 20:14:04
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