Motosikletiyle kaldırıma çarpan Ali hayatını kaybetti

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Ali Efe Uçak (17) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Ali Efe Uçak, motosikletinin kontrolünü kaybedince yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Devrilen motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklenirken, kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Ali Efe Uçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ali Efe Uçak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza sırasında Ali Efe Uçak'ın kask takıp takmadığı öğrenilemedi. Ali Efe Uçak'ın bugün ikindi vakti Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-09-04 13:49:32



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