Antalyaspor, Shoya Nakajima ile anlaştı



Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, Porto'dan Japon oyuncu Shoya Nakajima ile anlaştı. Piyasa değeri 3,5 milyon Euro olan Shoya Nakajima'ya bonservis bedeli ödemeyecek olan Antalyaspor'un, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bonservisi Portekiz'in Porto kulubünde bulunan Japon oyuncu 28 yaşındaki Shoya Nakajima ile anlaştı. Daha önce Portekiz kulubü Portimonense, Katar Ligi'den AlDuhail, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nden AlAin forması giyen Shoya Nakajima için kırmızı beyazlı takım bonservis bedeli ödemeyecek. Shoya Nakajima, sağlık kontrolünden geçmek ve 2 yıllık sözleşmeye imza atmak için kente geldi.

10 numara pozisyonunda oynayan Shoya Nakajima'nın bonservisi 2019 yılında 25 milyon Euro'ya kadar çıktı. Şu anki piyasa değeri ise 3,5 milyon Euro olan Shoya Nakajima, bugüne kadar forma giydiği 266 lig maçında 42 gol ve 44 asist üretti. Shoya Nakajima, Japonya milli takımında ise 19 maçta 5 gol kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-09-08 12:18:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.